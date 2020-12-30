新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房89歲女病人離世　群組累計三死

本港第四波新冠肺炎疫情持續。醫院管理局今日（30日）公布，截至傍晚有4名確診病人離世。其中屬爆疫群組的基督教聯合醫院2D病房的一名89歲有末期病患女病人，於今日下午4時58分離，為該群組第三宗死亡個案。 至今共有143宗在公立醫院離世死亡的確診個案，另4人在家中或私家醫院離世，即合共147人不治。

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醫院管理局下午再公布2宗確診病人離世。一名63歲有長期病患男病人（個案編號：6153），於11月27日因中風入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診，病人情況持續惡化，延至今日上午11時13分離世。

另外，基督教聯合醫院一名89歲有末期病患女病人（個案編號：8545），於12月24日因氣促入院接受治療，其後確診，病人情況持續惡化，延至今日下午4時58分離世。醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

據資料，編號8545的女死者，屬於基督教聯合醫院2D病房群組，該群組累計至12月29日有19宗確診個案，分別是12名病人及7名醫護受感染，年齡介乎20至92歲。該群組至今累計3宗死亡個案。

聯合醫院。（資料圖片）

截至目前，今日共有4宗確診病人離世，較早前公布的兩宗個案，包括明愛醫院一名有長期病患的79歲女病人、雅麗氏何妙齡那打素醫院的59歲女病人。至今累計147宗確診患者死亡，當中143宗在公立醫院離世。