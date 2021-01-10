鑽石博物館隱身紅磡工廈　10件健力士展品盡收眼底

疫情下各地實施封關，市民被迫留在本地消費及玩樂，其實本港都欣賞到世界之最，位於紅磡的冠玲瓏鑽石藝術博物館，館內有10件獲得健力士世界紀錄認證，包括「最有價值的結他」、「鑲嵌最多寶石結他」等，估計總值逾億港元。

由古珀行珠寶營運的冠玲瓏鑽石藝術博物館（Coronet Amazing Museum），館內有10多件鑽石藏品，其中10件獲得健力士世界紀錄認證，包括「最有價值結他」、「鑲嵌最多寶石結他」、「最多鑽石馬桶」、「最多鑽石手袋」、「最多鑽石手機保護殼」、「最多寶石權杖」、「最有價值高爾夫球桿」及「最多鑽石唇膏盒」等，估計總值逾億港元，每件都價值不菲。

估值200萬美元結他 鑲400卡鑽石

館內最具話題的收藏品，就非「最有價值結他」莫屬，由Gibson SG 120周年美廠限量結他改裝而成，採用400卡鑽石，1.6公斤的黃金，健力士估值200萬美元（約1550萬港元），就連米高積遜(Michael Jackson)的兄長，謝明積遜（Jermaine Jackson）都曾於2015的BBC舞台上，向逾4萬名觀眾面前彈奏過。

這把結他由著名音樂人雷頌德所設計，設計靈感為伊甸園，以冠玲瓏「六圍一」的專利設計，即是將6顆圍住中間1顆鑽石，無爪鑲嵌懸浮突起的技術，令鑽石看起來更大更飽滿。

「最有價值結他」由Gibson SG 120周年美廠限量結他改裝而成，採用400卡鑽石，1.6公斤的黃金，健力士估值200萬美元（約1550萬港元）。（岑卓熹攝）

鑲逾1.6萬顆寶石結他 米高積遜兄長參與設計

館內另一把「鑲嵌最多寶石結他」，由Fender改裝成的低音電結他，鑲嵌了16,033顆施華洛世奇寶石，由荷李活明星謝明積遜（Jermaine Jackson）與冠玲瓏設計總監Alice Trinh聯合設計。結他上有風車狀的轉輪設計，寓意指一些人生命中有高低起伏，好像齒輪般，亦名為「生命之輪」。

鑲逾4萬顆鑽石金馬桶

除了這兩支結他，還有鑽石金馬桶。在防彈玻璃物料的廁板上，鑲嵌了40,815顆鑽石，鑽石總重為334.68卡，再配合鍍上黃金的馬桶，而獲得健力士紀錄認證為「最多鑽石馬桶」。根據健力士的要求，每顆鑽石都要鑲嵌在廁板表面上，要觸摸及檢測得到，而且鑽石桌面必須向上，才夠平滑。

申請健力士紀錄打響本港珠寶品牌

擁有40年珠寶經驗、人稱「中東王子」的古珀行兼博物館創辦人沈運龍表示，當初是不甘於香港珠寶業有精湛的工藝技術，惟一直只有珠寶名店，卻沒有本港的珠寶品牌。決心建立本地珠寶名牌冠玲瓏。為打響名堂，申請健力士世界紀錄認證，以爭取國際知名度，籌備了5至6年，才有10件獲得健力士世界紀錄認證的展品，申請過程中都遇到不少困難，例如健力士的要求有實用性，例如「最有價值的結他」必須能夠演奏才能獲頒證書。

盼博物館打破鑽石高不可攀的形象

由2019年成立私人博物館，直至今年6月首度對外開放，沈運龍把健力士世界紀錄的鑽石藏品開放展出，一來是為了建立品牌故事，二來拉近公眾與鑽石的距離，把鑽石融入日常生活，提供各種價格親民、平民化的紀念品，例如「最有價值結他」的USB、鑲有鑽石的手機保護殼及太陽眼鏡等。沈運龍說，他不想鑽石是高不可攀的，希望普羅大眾都可以接觸得到，原來這個想法與其「劏房小子」出生有關，因小時候與20個人同住500呎的劏房，讀書不成，卻把握到機遇成為「中東王子」，在當地闖出一番事業與成就。

沈運龍期望與尖沙咀一帶的藝術文化旅遊景點合作，打造博物館成為本地旅遊景點之一，他歡迎商會、學術團體及一家老幼到場參觀。不過受到新冠肺炎疫情影響，博物館一直閉館，待疫情緩和才會重開博物館。如有興趣參觀的人士，出發前可留意網站最新資訊，可先預約並訂購門票。