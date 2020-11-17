西九故宮博物館平頂　林鄭閉門出席儀式　傳媒只可拍攝工地

西九文化管理局將於周三（18日）邀請傳媒採訪故宮文化博物館工程最新進展，消息說，西九管理局會於同日早上舉行平頂儀式，一手牽線促成項目的行政長官林鄭月娥是主禮嘉賓之一，但當局卻將平頂儀式改成閉門活動，不設傳媒環節。 有知情人士指，大會名正言順以疫情為由作相關安排，但難免予人感覺有欠大方。 《香港01》已向特首辦及西九文化管理局作出查詢，西九文化管理局發言人僅回覆指，明天下午將有傳媒採訪活動。

▼西九香港故宮文化博物館爭議▼

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兩年後正式落成啟用的香港故宮文化博物館，將於明日舉行平頂儀式，但屬閉門活動。﹙陳淑霞攝﹚

座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，工程進度仍然如期，預計於兩年後開幕，管理局又指已於7月初平頂。

不過，消息人士透露，故宮文化博物館將於明早舉行平頂儀式，但未如文化區另一重頭戲M+博物館般「隆重其事」，邀請傳媒參與平頂儀式，並改為閉門舉行。據悉，特首林鄭月娥將會主持典禮，西九管理局高層、民政事務局官員等亦會出席，亦會邀請社會賢達及文化界人士參與，預料參與者逾半百人。

香港故宮館由特首林鄭月娥一手促成興建，18年5月的動土儀式，亦有邀請傳媒進行採訪。(資料圖片)

按西九管理局的採訪邀請通知，傳媒採訪環節另設於同日下午，傳媒只獲安排前往工地拍攝，屆時香港故宮文化博物館館長吳志華，以及香港故宮館總建築師、來自許李嚴建築師事務有限公司的嚴迅奇將在現場簡介，傳媒亦首度拍攝故宮館最新面貌。

不過，平頂儀式及傳媒採訪環節分時段進行，意味記者將與特首「緣慳一面」，亦無法追問西九近日的人事變動，包括現任行政總裁栢志高突離任原因、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀據傳將接棒署任的交接工作等事宜，以及香港故宮館歷年所涉爭議等議題。

有知情人士指，相信今次安排以「防疫考慮」出發，但據了解閉門儀式來賓亦預計有近百人，反而傳媒採訪環節預期人數會較少，知情人士承認觀感上有關說法難完全站得住腳，加上故宮館「份量」十足，平頂儀式以閉門方式處理，難免予人感覺不夠得體。

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