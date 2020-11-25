審計報告｜康文署委任博物館專家顧問無指引　數十萬藏品未登記

康文署今年4月發出蒐集博物館藏品指引，建議採購或接受捐贈的蒐集藏品，需由至少兩至三名具專業知識的博物館專家顧問會作出評估。 審計署今（25日）發表審計報告，發現康文署無就委任博物館專家顧問制定指引或時間表，涉任期前數天方發出專家顧問接受委任的信件；蒐集捐贈藏品工作中，處理一宗個案，涉及兩件捐贈品超過五年，認為有改善空間。

截至2020年9月，康文署管理14間博物倘、1間電影資料館及2間視覺藝術中心。（資料圖片／余俊亮攝）

審計報告指，康文署需委任不同專業範疇的專家擔任博物館專家顧問，為其轄下各間博物館提供意見，新任期於4月1日開始，任期為兩年。



審計署發現，2018-19至2019-20年度任期及2020-21至2021-22年度任期，康文署未有就委任博物館專家顧問制訂指引或時間表，當中涉及兩個任期的博物館專家顧問提名名單分別於2018年及2020年1月獲康文署署長批准，但信件於2018年3月底及2020年3月底，即4月1日任期開始前數天方發出，導致博物館專家顧問在兩個任期開始後方接受委任。

審計署發現，康文署並無就委任博物館專家顧問制訂指引或時間表。（資料圖片／黃寶瑩攝）

覓存放地方用五年 物主撤回捐贈

審計報告同時發現，有三名獲提名委任的博物館專家顧問在未接受委任前，當局便向他們徵詢意見，而兩個任期各27個博物館專家顧問小組中，分別有五個及六個小組，各只有三至四名博物館專家顧問。

另外，在2015-16至2019-20年度期間，審計署審查香港歷史博物館蒐集捐贈藏品的工作，發現其中一宗個案涉及捐贈兩艘木船，相關捐贈於2015獲批，但超過五年後於2020年才有合適地方存放，致捐贈者最終決定只捐出一艘。

審計署發現，蒐集木船建議獲批註超過五年，至今年5月方展開接收木船的準備工作。（審計署報告）

審計署建議，當局應確保每個任期適時委任博物館專家顧問，並制訂指引及時間表；探討有效增加博物館專家顧問的人數方法，確保各小組維持至少五名顧問以及致力加快覓地存放捐贈的藏品，並衡量表現的合適指標。

康文署回應稱，將於2021年進行檢討，冀任期完結前至少四星期向獲提名的博物館專家顧問發出邀請信；以及在新任期開始前更新新任博物館專家顧問名單，並致力達致每組至少五名專家。

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數十萬藏品等候盤點入冊

至於博物館藏品登記入冊，審計署發現截至2019年12月31日，香港歷史博物館有13,346件藏品等候登記入冊，當中佔27%為至少五年前蒐集，且發現該館有約1萬在1980年代蒐集的藏品，截至去年2019年12月31日，仍有合共1851件藏品未登記完成。審計署建議，應妥善利用登記入冊系統分析及管理藏品數據，並控及儲存及往來，避免遺失。

博物館藏品的盤點及儲存方面，審計署發現截至今年4月30日，香港歷史博物館最近一個是十年盤點的112,429件藏品中，只有25%完成定期盤點程序；香港電影資料館共1305,368件藏品，當中仍有693,802件正等候登記入冊；以及截至今年9月，香港歷史博物館有四個館外儲存庫，共中兩個不設24小時溫度及濕度監控。

審計署建議，當局應致力確保適時完成入冊程序、密切監察電影項目及電影有關資料的定期盤點進度，檢討其他康文署博物館進行定期盤點及突擊檢查的做法，並就香港歷史博物的館外存庫制訂指引及維持儲埋室的溫隻及相關濕度；並適時改善博物館常設展覽。