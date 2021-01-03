救救狗狗｜籌款活動因疫情取消　數百毛孩寒冬等家最需要什麼？

肺炎疫情與寒流雙雙襲港，不少有心人仍不忘為等家的毛孩送暖過冬。不過大埔救狗之家義工Yannie坦言，由於2020年主要的籌款活動都因疫情取消，令營運資金短缺，今個冬天雖然已有40多隻狗找到暫託家庭，可以過一個溫暖的冬天，但仍有過百隻狗逗留在救狗之家，等待新主人給牠們一個永久溫暖的家，故希望呼籲市民如有多餘物資如毛毯、狗衣服及報紙等，都可以捐出及捐款。

Yannie亦提到，因多了市民在家工作(Work from home)，故查詢收養事宜的人不跌反升，不過她提醒，養寵物是一生一世的事，「可能疫情之後就會恢復正常工作，但狗隻的需要不會減少，都要散步，有人陪伴，這些都是我們需要和領養者認真討論的」。

待領養狗狗 Pansy(左) Filly(右) 都是一歲半，於暫託家庭過冬。(受訪者提供相片)

為應對寒潮，大埔救狗之家做足抗寒準備，除了在半開放式狗場的四周圍上帆布，為狗隻擋風，更在狗窩和籠內鋪滿毛毯和被單，讓毛孩能隨時鑽進去取暖。救狗之家義工Yannie表示，感激不少禦寒物資，例如毛毯和被單，都是有心人特地捐出，唯恆常物資仍然不足，舉例除了狗衣服及大量報紙等，Yannie說：「我們現在最迫切的是捐款。」因疫情關係，許多大型及每年主要的籌款活動，如寵物節及步行籌款皆被取消或不能參加，令狗場資金比以往少。

疫情期間，許多公司都讓同事在家工作，市民長時間留家難免覺得厭煩和寂寞。Yannie表示，有更多人向救狗之家提出希望領養，帶毛孩回家陪伴自己。不過Yannie提醒，養寵物是長遠的事，領養者須考慮到疫情過後，公司取消在家工作模式時，是否能照顧狗隻，「其實狗隻的需要不會減少，牠們都需要出去散步，做運動都要有人陪，否則會在家搗亂，這些都是我們需要和領養者認真討論的」。

救狗之家呼籲有心人捐贈大型狗狗衣服，尺寸參考如圖。(受訪者提供相片)

抗疫近一年，Yannie分享最難忘的事，是在二、三月時，有一隻狗得到領養者的青睞，已準備一切手續飛至挪威，展開新生活。但適逢新冠肺炎疫情爆發，導致許多航班都無法配合，令狗狗至今仍未能與新主人見面，「我每次見到牠都很想牠能快點加入新家庭，疫情能夠快點好轉」。

對於領養，Yannie又呼籲大眾考慮給成犬及唐狗一個機會。救狗之家已為40多隻狗隻安排到暫託家庭過冬，部份已上年紀。Yannie收到寄託家庭的反饋，稱讚住在救狗之家時間長的狗狗表現不俗，令她非常開心。她指成犬比幼犬更容易適應新家環境，「牠們都很安樂又不會與其他狗搶食物」，希望能藉此機會讓成年唐狗走進大眾視野，令牠們順利找到新主人。