天文台料周四急凍最低７度　貓狗場急需物資一覽　附捐贈方法

2021年將至，氣溫亦急劇下跌，天文台預料強烈寒潮會在周三（30日）開始影響本港，除夕氣溫更會跌至最低７度，市民應為寒流做好準備。同時本港不少流浪動物收容機構皆位於新界寒冷地區，義工需要在寒冬中為動物做好保暖措施。 《香港01》記者整合數間仍未籌足禦寒物資的動物機構，讀者可將禦寒物資，贈予貓狗場。

寒潮襲港，義工們需要在寒冬中為動物做好保暖措施。（Facebook@阿棍屋）

寒流即將襲港，不少人會為自己添置衣服，一眾流浪貓狗卻只能「赤裸裸」地承受寒風的吹襲。隨着未來幾日氣溫驟降，本地動物收容所紛紛要籌集禦寒物資，以幫毛孩渡過嚴冬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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如有市民希望捐贈物資，可以自行聯絡相關機構，幫助毛孩對抗寒流，雪中送暖。

▾▾▾同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開，眼利網民揭原因：很溫柔的孩子▾▾▾

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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點撃看全文：【柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】

▾▾▾同場加映：聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來▾▾▾

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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點撃看全文：【聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來】