北環線釋土地潛力　新地置地申「新田站」旁建屋　首期規模縮水

政府早前拍板通過港鐵北環線正式「上馬」，開展詳細規劃及設計工作，除基本走線及車站外，詳情未向外公開。當局標榜新鐵路可釋放沿線土地發展潛力，可大量建屋。發展商新鴻基地產與置地公司合作的元朗牛潭尾石湖圍住宅項目，於前年起向城規會申請改劃用地建高密度住宅。申請文件更指出，地皮在「潛在北環線車站」旁邊，估計為「新田站」，悉數發展將可建25幢，提供11,292伙的大型屋苑。 項目計劃分階段發展，發展商上月再向城規會遞交補充文件，將原來提供近4,000伙的第一期發展，削減至1,990個單位。由距離未來「新田站」較遠位置開始發展。公眾可於本月8日（下周五）前，就項目向城規會提出意見。 元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會主席區國權質疑，為何發展商能率先「預測」到新車站位置，政府需交代曾否與發展商提及擬建北環線車站的具體位置，憂慮未來北環線發展的公眾諮詢淪為「假諮詢」。他又指，近期附近一帶居民，開始遭逼遷。

新地與置地於石湖圍擬建共11.292伙的大型屋苑(左)，早前建議先分兩部分發展第一期(中)，單位減至約4,000伙，上月再提供新文件，進一步把首期發展規模減至1,990伙(右)。(城規會文件)

發展商於去年7月時，已向城規會提交兩個方案，其中一個方案，是先發展提供近4,000伙的第一期項目，而第一期亦分兩階段發展。發展商最新向城規會提交的文件，提出多一個方案，倡再縮減第一期發展規模，令第一期發展提供的住宅戶數減至1,990個，樓宇數目由10幢減至5幢。

根據發展商最初提交的原方案，涉及項目地盤面積共有14.3萬平方米，整項規劃將建約25棟，樓高30至39層不等的住宅，可提供11,292單位。同一地盤於前年完成補地價程序，可作低密度的洋房發展，但後來再申請改建大型屋苑。而發展商提交的申請文件，早已「預測」有關地盤位於未來北環線的「新田站」旁。

區國權表示，不了解該項目的交通評估內容，若在北環線未建成前，屋苑已率先落成，「交通配套係零」；他指，近期附近有居民遭逼遷，又擔心大規模發展會破壞農地，而發展範圍涉及綠化帶，質疑為何要在綠化帶建屋。

政府早前決定展開北環線的詳細規劃及設計，新鐵路線將接駁東鐵和西鐵，分兩期推展。第一期先於東鐵落馬洲支線上增設古洞站，預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站，預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。政府預計，北環線可釋放土地潛力，帶來超過7萬個房屋單位，其中3萬多個來自新田及落馬洲。

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