強制檢測大廈｜深水埗華寶樓、日出康城領凱居民批資訊不清

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（2日）再多三幢大廈需要進行強制檢測，分別是深水埗福華街的華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及將軍澳日出康城領凱左翼九座。 今日傍晚於華寶樓未見政府有安排流動採樣站到場，只見民政署職員到場張貼資訊。有居民批評資訊不清，完全不知道哪一種交樣本方法才符合強制檢測要求。居民亦稱由於大廈升降機故障，擔心長者無法進行檢測，「老人家落都落唔到樓點去驗？」 日出康城領凱的居民亦批評當局資訊混亂。

深水寶華寶樓確診者涉及3個單位4名患者，居民須進行強制檢測。（黃金棋攝）

深水寶華寶樓居民憂長者難下樓採樣

深水寶華寶樓確診者涉及3個單位4名患者。今日傍晚在華寶樓未見有大清潔，門外亦沒有任何告示通知須強制檢測，僅有標語要求居民出入須戴口罩。至晚上6時許，大概3名聲稱是民政署職員到場，指會在大廈內張貼最新資訊。

居民陳先生指，是由區議員通知才得悉需強制檢測，坦言亦會感擔心。然而他稱不清楚何處能做檢測或採樣，更反問記者「你知唔知邊度有得做？地鐵個啲攞樽得唔得？」，並直言政府訊息不清。

被問到大廈喉管會否發臭，他稱大廈於去年才完成大維修，包括喉管，其單位亦不覺得渠位傳出有臭味，平日亦會倒漂白水等入渠位。然而陳先生擔心由於大廈升降機故障，而不少長者居於高層，「老人家上落好唔方便，落都落唔到樓點去驗？」

另一位居民劉女士表示，亦是從新聞中得知大廈被列入強制檢測公告，而政府亦沒有部門通知居民。她坦言「唔擔心得咁多，連邊層、咩單位有個案都唔知」。對於有居民指不清楚需到何處做檢測，劉女士稱由於早前大廈出現首宗個案時，一家人已赴鄰近社區檢測中心採樣，故認為不是問題。

她又直言「唔知係咪好彩」，該大廈的升降機故障了一個月，「得番樓梯，接觸嘅機會好少」。但她仍會但好防疫措施，如多洗手及以紙巾隔着按開門掣等。

將軍澳日出康城領凱9座左翼兩單位合共五人確診。（廖雁雄攝）

領凱9座左翼5人確診 居民：不清楚如何做強制檢測

衞生防護中心公布，將軍澳日出康城領凱9座左翼兩單位合共五人確診。傍晚六時許，有清潔人員在港鐵站通往屋苑的通道洗地。有9座居民稱，聞說30多樓單位有住戶確診，他們與中低層住戶使用不同的升降機，故他並不擔心染疫，「驚就唔會出街啦。」

同樣住在該大廈的陳先生和陳太表示，朋友透過通訊軟件通知他們，所住的大廈有兩個單位出現確診個案，但仍未掌握個案所在樓層。陳太稱，她一直有做好防護措施，戴好口罩及勤洗手，亦有定期倒漂白水到喉管，對病毒不太擔憂。而陳先生說：「周圍都有病毒，都無得驚㗎啦，驚都要返屋企。」他坦言，不清楚如何接受強制檢測，「係有人嚟派樽，定係要出去邊度拎樽做，其實我都唔知」，期望政府向住戶給予清晰指示。

陳先生和陳太表示，朋友在通訊軟件通知他們，所住的大廈有兩個單位出現確診個案。（李恩慈攝）

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼