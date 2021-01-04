新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院病房五人染疫　袁國勇：料再有人確診

新冠肺炎持續，瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫，至少有一名病人確診，另再多四人已初步確診，包括兩名醫護人員。 九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦表示，一名66歲骨髓瘤女病人12月28日到過該病房打針，她於元旦日（1日）不適入院﹐其後確診，院方追查後再發現至少一名護士、一名醫生以及2名病人都對病毒呈陽性，即有4人因這名病人受感染。 香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇指，相信首名病人曾於病房內除下口罩食飯，令病毒經空氣在病房內傳播。

袁國勇：屬短距離空氣傳染

袁國勇表示，到醫院跟所有感染控制人員見面，以了解病人由哪裡進入病房、坐過的位置、進食安排、逗留了多久等。他觀察過日間內科病房，以觀察空氣流動情況，亦見過工程師了解換氣速度。他認為今次事件基本上源於醫院附近的社區爆發幾嚴重，全港40多幢強制檢疫大廈，有9幢在醫院附近，因此認為病人很易將社區感染帶入醫院；另由於女病人所住大廈已列為疫廈，其家人亦較早時確診，故相信她是社區感染，再帶病毒入醫院。

數十人須檢疫

袁國勇表示，相信今次是經短距離空氣傳播病毒機會最大。他指已抽取空氣槽入風及出風位等環境樣本，另27位醫護、55位病人已接受檢測，不排除未來會更多確診個案。至於染疫醫生有7名同事、23位接觸過的病人需檢疫，另2名陪同病人入病房的親人亦需要檢疫。

女病人已入深切治療部

袁國勇指出，66歲女病人患骨髓瘤，需到日間內科病房吊「補骨針」，她當日有些發燒，是化療病人常見情況，醫生再為她探熱時已經無發燒。她逗留了5.5小時「吊藥」，由於中午醫院有派餐，她曾除下口罩吃飯約30分鐘。他指女病人情況較差，已入住深切治療部；另外有2病人剛斷症，本身有嚴重長期病患；兩染疫醫護穩定。

袁表示，在倉鼠的實驗中，兩隻互相都戴口罩後，彼此都有95%防護，效率高、感染風險最低，但只要有一隻除口罩，風險就即刻高了。因此此病人雖然沒有走動，卻仍可在病房播毒，「唔講嘢、唔咳都會。就咁呼吸病毒都會走出嚟。」

必須檢測陰性才可進日間病房

袁國勇指瑪嘉烈個案，與早前養和醫院爆發情況不同。他指甚麼醫院都無分別，社區壓力大，有病人入嚟，「就有機會係醫院傳返出去，無可能每個人戴N95咁生活，入醫院都要食嘢飲嘢，唔可以因為瑪麗有發生就話醫院有問題。宜家咁多間都有問題。」

袁又表示，經過今次事件後，就算只進入日間病房、無正式入院，都應為病人做檢測。他指化療會引起發燒，應移師負壓病房治療，直至檢測呈陰性；病人用餐時間要再縮短，更不應在日間病房用餐，但「無可能完全唔食嘢，但建議食輕餐令除口罩時間少啲，如派熱的三文治，以致血糖唔會太低」；另外建議日間病房只開半天，每病人中午可以回家用餐。

▼聯合醫院病毒爆疫▼

+ 5 + 5 + 5

這是近期公立醫院第二次出現群組爆疫的情況，去年12月26日，聯合醫院2D病房出現爆發，袁國勇亦到場視察，該群組現時已累計有12名病人、9名職員確診。