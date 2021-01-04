新冠肺炎｜疫情記者會改網上舉行惹不滿　當局突撤回：將移師政總

衞生署及醫管局昨公布，疫情記者會將由今日起改以網上進行，多個傳媒工會表達不滿，憂削弱公眾知情權，專家亦認為記者會現場傳播風險不高。 事隔一天，當局宣布「跪低」，記者會選址將改為政府總部地下演講廳，發言人又強調，十分重視防疫抗疫資訊發放公開透明，因應持份者意見，同時兼顧落實社交距離措施以保障公眾健康的需要，遂有相關安排。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君過去逾年代表政府出席記者會，交代疫情狀況。(資料圖片)

自疫情以來，記者會向來以面對面的「實體」方式進行，但當局昨突宣布，將改以視像會議軟件在網上舉行記者會。傳媒代表需以文字訊息提問，暫時未能接受語音訊息提問，問題如有重複，會以綜合回應的方式處理。當局表明，有關安排是為了在衞生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低病毒傳播風險。

不過，相關安排惹來傳媒工會不滿，擔心政府藉此篩選記者問題，避答敏感內容，扼殺記者追問權利，影響公眾知情權，呼吸系統專科醫生梁子超亦指，現場的感染風險不高，但傳媒有傳遞疫情資訊的重要角色，政府應考慮如何便利傳媒工作。



當局今於記者會舉行的原定時間前發出新聞公告，交代最新安排，終決定撤回網上形式，移師政總地下演講廳舉行記者會。