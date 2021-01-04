停課│教育局：學校續停面授至農曆年　學校最多可六分一學生回校

新冠疫情持續，教育局局長楊潤雄今日（4日）宣布，所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）將繼續暫停面授課堂及校內活動至農曆新年假期後，惟小六學生可以返校考試，而中六學生亦可返校上課，以不多於全校六分一學生為限。 在此期間，提供非正規課程的私立學校（補習學校），亦可讓小部分學生回校進行面授課程，回校數目同樣為全校最高六分一為限。

教育局局長楊潤雄稱，明白沒有面授課程會對學生學習有影響，故會繼續容許有限度面授課程。（資料圖片／高仲明攝）

新冠疫情肆虐，本港今日新增53宗個案，過去兩周錄得共812宗個案，累計感染達9,018宗。教育局上月21日宣布，全港幼稚園及中小學停課至本月10日。距離原定復課日尚有一周，教育局局長楊潤雄今日在疫情記者會宣布，將繼續暫停所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）面授課堂及校內活動至農曆新年假期後讓學校家長有長期規劃，現時暫未有復課時間表。

楊潤雄稱，明白沒有面授課程會對學生學習有影響，故會繼續容許有限度面授課程，按現時做法，小六學生可回校考試，中六學生可回校上課，本月10日後有關措施可延伸至其他班別。

中、小學可安排最多六分之一學生回校上課半天

中學方面，學校可安排中一至中六個別班別回校半天，舉行最多兩節的半日課堂或考試，每半天回校人數為全校學生人數六分一為限。而學校不可安排同班別同時進行上午及下午課堂，避免午膳風險。

小學方面，學校可安排小一至小六個別班別，上午回校上課不多於半天，教育局不建議學校下午安排個別班別活動，回校學生以全校學生人數六分一為限。在此期間，提供非正規課程的私立學校（補習學校）可讓小部分學生回校進行面授課程，回校數目同樣為全校最高六分一為限。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾於疫情記者會上表示，要防疫及降低確診數字，需要多管齊下，包括保持社交距離、進行個案追蹤及檢測等。張又明示，停課是其中一個社交距離措施。

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