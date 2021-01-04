停課｜消息：當局續停面授課堂　專家：確診數跌至單位數才復課

新冠肺炎疫情未遏止，教育局上月（12月）宣布，全港幼稚園及中小學停課至本月10日。 不過，消息稱當局會繼續停止全港學校的面授課程。有傳染病專家稱，現時確診數目仍然多，一旦復課或會引起疫情反彈，認為要等待確診數字回落至個位數才合適，若社會停止聚會、戶外運動戴口罩、商場限人流，預料每周確診數字可減一半，三個星期後即農曆新年前，有望將確診數字壓低至個位數。

消息稱，踏入新一年莘莘學子仍然要維持網上授課，全港中學、小學、幼稚園仍要暫停面授課尚。呼吸系統專科醫生梁子超指，現時每日仍有約40宗確診，一旦復課連父母都要出行，即使學校只安排半日課，學生毋須除口罩進食午膳，「（學生）都會共用設施唔同人混雜，細路仔又坐唔定、食嘢飲水、師生接觸、課程時間長，日日如是，牽涉人數比較可觀。」

本港難封城 病毒僭伏期長

不過他認為，部分社會活動無法長期停頓，「唔可能全面封城，唔可以一刀切停哂所有嘢，因為無可能短時間內斬斷呢啲傳播鏈，病毒潛伏期相當長，無可能好似英國咁封城，呢啲極端措施只會捱到一個月左右，（社會）無可能一個月之內控制到深入社區嘅疫情。」

面授課程對幼童重要，梁子超解釋人際之間的接觸，對幼稚園及小學生成長非常重要，而且家長亦可能為雙職父母，香港又較少托兒服務，都要依賴學校的日間照顧，「停市停乜都好，唔會令呢方面需要消失。」「當時禁午市堂食，大家都要食晏畫飯，咪搞到天下大亂。」他又指中學及大學生恢復面授課程逼切性則較低。

梁子超認為，只要官商民都合作，每日確診數字有望跌一半。（資料圖片／林若勤攝）

至於放鬆社交距離措施例如恢復面授課程與否，他認為需要視乎疫情下降速度，當每日確診個案只有個位數才適合，「個位數時可以有多啲時間評估，就算反彈一倍，（最多）都只係10幾宗個案，未至於打回原形」。他指社會要收拾心情，政府可以考慮再要求戶外運動及到郊野公園人士配戴口罩、商場及超市限制人流、市民停聚會，有望每周減一半確診個案，措施的效用往往要等待一周後才反映，相信農曆新年前每日確診數跌至單位數。