停課｜消息指教育局延後復課　校長盼盡早宣布測考安排

在新冠肺炎的影響下，整個2020年無論幼稚園、小學還是中學，面授的日數都少得可憐，踏入新一年，情況亦未明朗，教育局早前在12月21日宣布，所有幼稚園及中小學在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日，換言之最快為1月11日復課，但校長們紛紛表示，很大機會延期。

2020全年面授日統計：

校長料復課日期將延後

教育局早前宣布所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日。消息指，政府傾向延長學校暫停面授課堂安排，詳情最快今日下午公布。

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

+ 3 + 3 + 3

將軍澳循道衛理小學林德育校長認為，根據現在疫情數字，加上以往慣例，教育局會於恢復面授課堂前兩星期通知學校，讓學校有準備實體上課的空間，如以此原則去計算的話，應該未能在1月11日恢復面授課堂。如果疫情確診數字仍然處於兩位數字情況，我相信教育局會以學生健康作為考慮的大前提，故此於農曆新年後恢復面授課堂是有機會的。另外，林校長也認為如情況許可，教育局可有序地安排復課，也不必一定要周一復課。

給予空間安排考試及面試

香港直接資助學校議會主席陳狄安指，有鑑於疫情反覆，因此不認為能在1月11日如期恢復面授課堂，不過即使教育局未能宣布恢復面授，也希望能給予空間讓有需要考試的學生分批回校，以及在安全情況下舉行中一收生面試。

天主教領島學校校長李安迪亦不看好1月11日能如期復課，上年亦因為疫情關係「撞正」測考期而更動測考日子三次。目前學校在二月尾會有考試進行，如到時疫情仍未明朗，會考慮轉形式進行，例如舉行進展性線上評估或分批回校考試。

長期停課家長情緒到臨界點

三水同鄉會禤景榮學校李小寶認為，教育局方之前的做法是如果復課的話，會早兩星期通知的，但現在還未收到消息，相信局方正在密切觀察疫情的最新發展。而李校長更擔心的是學童長期在家學習衍生出來的家庭問題，有些家長對於角色上的轉變甚具壓力，情緒也到臨界點；另一方面專家也指出於假期後疫情有可能會返彈，實在存在極大的隱憂。教育局方可能也須顧及這個時段也是很多學校的測考期，相信需要考慮得更加周詳才公布消息。