確診大廈｜將藍隧道12患者住址曝光　集中居元朗油麻地

新冠肺炎疫情持續，本港今日（4日）新增53宗確診個案，累計有9,018人染疫。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，將軍澳藍田隧道地盤最新爆發的群組中，12名患者的住址分佈多區，不少人住在元朗及油麻地，亦有個別患者住在荃灣及將軍澳。 至於納入強制檢測名單的灣仔積福大廈，今日再多一名2歲男童染疫，即累計已是第11人中招。

將藍隧道群組遍布多區

元朗今日新增多宗個案，涉及不同大廈，包括分別富達廣場A座、金輝大廈、興業樓、福順樓、水邊圍邨泉水樓。除了已被要求強制檢測的泉水樓外，其餘4座大廈在過去14天都是初次上榜，該四幢大廈全部屬於將藍隧道地盤最新爆發的群組，不少人無病徵。

此外，油麻地單日亦有達5人染疫，同樣全部屬於將藍隧道地盤群組，分別住在炮台街立德大樓、新填地街26號、吳松街104號、長樂街28號，以及怡齡閣，年齡介乎30至63歲，其中三人無病徵。

資料顯示，除了油麻地及元朗外，將藍隧道地盤群組亦有確診者住在荃灣荃樂大廈，以及將軍澳景林邨景桃樓。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

積福大廈增至11人染疫

納入強制檢測名單的灣仔積福大廈，今日再多一人染疫，即累計已是第11人中招。新增的患者是2歲男童（#9018），在1月2日發病，與本地個案有流行病學關連。

灣仔積福大廈再增一名患者，合共11人染疫。（資料圖片/鄭子峰攝）

靜文樓強制檢測找出4隱形病人

何文田邨靜文樓早前同樣被要求強制檢測。資料顯示，靜文樓今日新增四宗個案（#8972、8975、8976、8997），其中三人是超過60歲的長者。換言之，在過去14天，靜文樓合共有7人染疫。

▼1月4日報告確診者行蹤▼

+ 40 + 40 + 40

牛池灣永定道消防已婚宿舍一座新增一名確診患者。（資料圖片）

牛池灣消防已婚宿舍有個案

另外，再有紀律部隊宿舍中招。一名41歲男士確診（#8980），報稱住在牛池灣永定道消防已婚宿舍一座，他並無病徵，與本地個案有流行病學關連。

而屯門藍地福亨村亦有人確診，患者是44歲女士（#8974），在1月1日起發病。