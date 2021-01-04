新冠肺炎｜團隊研發新喉管排氣裝置　專家：可殺滅八成病毒濃度

本港多幢屋苑被指水管漏氣及擾流效應等問題，導致一廈多戶中招，有組織研發出可消毒八成細菌與病毒濃度的智能排氣保護裝置，並曾測試於多層大廈、商廈、酒店以及曾經發現確診個案的商場，效用顯著，擬今年第一季推出巿場，並建議政府調撥資源及人手，建立長期污水監測系統，偵測病毒在社區散播情況，盡快從源頭上清零。

香港專業人士協會今日(4日)表示，自出現新冠病毒以來，喉管及排氣管一直被視為一個大廈屋苑內各個單位之間散播病毒的媒介，即使很多大廈採用經改良的雙U型聚水隔氣裝置，仍無法予人信心，有專業團隊半年前開始着手研究出一個智能排氣保護裝置(Smart vent protector，簡稱SVP)，主要安裝於屋頂平台的污水渠排氣管口頂端，原理猶如一個聚合器，將細菌及病毒圍堵於裝置內加以消滅，達到消毒的效果。

協會主席黃山稱SVP裝置有效殺滅八成細菌與病毒的濃度。(香港01記者攝)

據了解，該裝置早前已於本港五幢建築物，包括樓高四十層以上的商廈、多層大廈、酒店、曾經發現新冠肺炎確診個案的商場等進行第一期檢測，最後發現可消滅八成大腸桿菌等細菌與病毒濃度，未來將會採用更多地方做試點，改良消滅細菌及病毒濃度的百分比至八成五以上，當中包括證實有確診個案的屋苑。

協會主席黃山表示，由於法例所限，不能直接對新冠肺炎病毒進行測試，但有信心SVP裝置能達致殺滅所有病毒的效果，初步傾向以近乎成本價出售，由大廈業主立案法團、管理公司、承辦商等支付有關開支，只需每條共用污水主渠頂端排氣口安裝，便可達到殺毒殺菌的效果，預算每個裝置大約8,000至10,000元不等，視乎層數及用途而釐定裝置的款式。

香港專業人士協會今日(4日)表示，有專業團隊半年前開始着手研究出一個智能排氣保護裝置(Smart vent protector，簡稱SVP)，主要安裝於屋頂平台的污水渠排氣管口頂端，原理猶如一個聚合器，將細菌及病毒圍堵於裝置內加以消滅，達到消毒的效果。（香港01記者攝）

另外，協會常務副主席龐朝輝醫生表示，為避免新冠肺炎病毒繼續在地區蔓延，必須從社區源頭入手，建議在全港屋苑、老人院、學校、酒店等不同地點建立一套檢測新冠肺炎病毒的長期污水監測系統，以便偵測病毒走向，目前西班牙及意大利等歐美國家的城巿已採用設有儀表板，以顯示各區域廢水中新型冠狀病毒的濃度，評估社區病毒的感染趨勢。

他認為，若要擴至全港社區，必須有充足人手、儀器及檢測中心，建議政府提供政策扶持，組織及訓練相關行業的人士，包括大廈管業處人員、註冊化驗師、屋宇設備工程師、測量師等人士，協助從大廈污水系統沙井中採摘樣本，再送往註冊化驗所分析，再將報告送往疾控中心作有系統評估，策動地區性強制檢測等防疫措施，從源頭遏止病毒散播，達到盡快清零成效。

主席黃山補充，目前具備採集新冠病毒的註冊檢測化驗中心約有10間，只要有政府提供誘因支持，如之前大廈強制驗樓及大廈優質供水認可計劃般提供貸款或資助，變相鼓勵私人機構增加人手配合，從而達到全港執行的目標。