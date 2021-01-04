林老師死因｜證人指林拼命工作仍捱罵　副校勸說：唔好咁準時走囉

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠老師，前年在校內墮斃的事件作研訊。另一與林關係要好的老師供稱，林的工作量龐大，又勤力工作，午飯時間只花5至8分鐘用膳便繼續工作，但仍經常遭時任校長羅婉儀責罵，有次林被罵後想回應，卻遭羅阻止說：「收聲，唔準駁嘴。」蔡副校亦向林說：「唔好咁準時走囉，4點半後繼續做。」她指林亦試過崩潰大哭想到廁所冷靜，羅卻關上門阻離開。

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

4老師分擔其工作仍覺吃力

英文科郭靄怡老師指，她與林關係良好，並指郭工作量繁多，例如購買圖書、裝修圖書館、更要任教中文等，校方在林過世後，將工作分予4名教師，他們也覺吃力，直指林身體狀況欠佳，「點做到4個老師做既野」，再加上羅上任後，未有繼續安排教學助理幫忙。郭稱，林已很勤力，對工作非常掛心，只花5至8分鐘用午膳，便會繼續工作。

英文科郭靄怡老師稱曾見林麗棠老師遭校長羂婉儀(圖)罵至崩潰大哭，想去廁所冷靜，羅卻關上門令林非常難受。(李慧娜攝)

林在教員會發言成身震

她憶述，林經常在教員會議上被責罵，林每次發言時，都會「成身震」，但羅仍會問尖銳問題，以及中斷林發言。她曾兩度陪同林進校長室見羅，林兩次都被罵至落淚，羅期間曾罵林：「咁簡單既野都做唔到，我幫你做埋啦。」當林想解釋時，羅又著她：「收聲，唔準駁嘴。」蔡副校亦向林稱：「唔好咁準時走囉，4點半後繼續做。」

大哭想冷靜羅關門阻離開

郭又指，林曾透露有次她遭羅在校長室罵至崩潰大哭，想去洗手間冷靜，惟羅不允，更關上門阻她離開，形容被禁錮，感到非常難受。郭形容，羅對林猶如「精神虐待」，且狀況持續數年。

證人供述林麗棠老師在校的情況。(詳看下圖)

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透露校長叫辭職大叫我死喇

郭續指，事發前一日，林再次就澳門漂書活動未有出通告一事，遭羅責罵，林當日在常識室坐地崩潰大哭，並向她說：「我死喇，佢（羅校長）叫我自己辭職，消失呀。」後來她停止哭泣，突然指：「我要同佢（羅校長）同歸於盡。」郭當時以為只是晦氣說話。郭及後送林離開學校，但當日下午獲告知，林前往東華三院總部投訴羅。當日早上碰面林稱無事

郭稱，事發當日早上，她仍有慰問林，林回道：「無事。」便到上樓工作，不久後，有老師突然稱：「有野跌左落嚟。」她也聽到「好似3個麻包袋跌左落嚟既聲」及後獲校工告知林墮樓，當時以為她或只是嚴重骨折，更帶同AED機欲替她急救，但到場時已見她頭骨裂開、滿地腦漿。

指林本是常臉掛笑容的人

郭又形容，林本來是一個「成日笑既人」，但羅上任後「笑都唔笑，只有喊」。郭透露，林本打算退休後與胞妹去旅行，也要儲錢以應付醫療費用，所以她一直稱努力工作。

案件編號：CCDI206/2019