機場LV裝修工確診　港鐵炮台山及天后站當值客務中心員工染疫

新冠肺炎持續。機管局今日（4日）指出，收到零售店鋪租戶 Louis Vuitton Hong Kong Limited （LV）通知，一名負責機場客運大樓店鋪裝修工程的承辦商員工確診，現時工程已暫停。 港鐵亦表示，一名車站客務中心外判承辦商員工確診，他過去曾在炮台山站及天后站工作，最後當值日期為1月2日。

機場管理局指出，收到零售店鋪租戶LV通知，一名承辦商員工證實確診。（資料圖片）

機管局表示，收到租戶LV通知，一名承辦商員工證實確診，他負責客運大樓內店鋪的裝修工程，最後上班日期是12月25日。局方指，現時有關工程已暫停，商戶已安排曾與該名員工接觸的員工接受檢測，並在家等候結果。

港鐵客務中心員工確診 在炮台山站及天后站工作



港鐵亦指，獲悉一名車站客務中心外判承辦商員工染疫，他過去曾在炮台山站及天后站工作，最後當值日期為1月2日，上班時一直有佩戴口罩。

港鐵指出，公司已安排1:49漂白水，清潔及消毒過去一段期間他曾工作過的炮台山站及天后站的相關範圍，並會安排機械人為上述地點深層清潔及消毒。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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土瓜灣郵政局櫃位員工初步確診

此外，香港郵政亦指，土瓜灣郵政局一名櫃位員工初步確診，他最後上班日期為12月31日，當天晚上感到不適。該員工上班時體溫正常，一直有佩戴口罩，並在櫃位隔板後工作，目前已被安排往亞洲國際博覽館社區治療設施接受治療。

土瓜灣郵政局已即時安排關閉至1月5日，局內所有設施及郵件會徹底清潔消毒。過去14天曾於土瓜灣郵政局內值勤的13名人員，將要接受病毒測試。