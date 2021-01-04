新冠肺炎｜屯門醫院2確診者不治　一人屬歌舞群組　港累計153死

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，屯門醫院今日（4日）公布，該院兩名確診病人離世，本港累計153名確診病人不治。屯門醫院指，兩名不治病人分別為81歲（#6817）及79歲（#6843），二人均有長期病患。 81歲不治病人居葵涌葵芳邨葵愛樓，屬源頭不明個案；而79歲病人則居元朗朗晴居5座，屬「歌舞群組」。

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81歲翁居葵芳邨 屬源頭不明

屯門醫院發言人今晚公布，兩名確診病人離世。其中一名為81歲男病人（#6817），因發燒及咳嗽到私家醫生求診，及後確診新型肺炎。他於去年12月3日發病，至12月5日入住屯門醫院隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日晚上7時47分離世。翻查資料，該名病人居於葵涌葵芳邨葵愛樓，屬源頭不明個案。

另外一名不治病人為79歲男病人（#6843），於去年12月4日因氣促被送到博愛醫院急症室，其後確診新型肺炎。病人同日轉送到屯門醫院隔離病房繼續接受治療，情況持續惡化，延至今日晚上9時15分離世。翻查資料，該名病人居於元朗朗晴居5座，屬「歌舞群組」。

屯門醫院指對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有149名新型肺炎確診病人於公立醫院離世；而本港累計153名確診病人不治，今日則已有3名病人死亡。

屯門醫院1月4日公布，該院兩名確診病人離世。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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