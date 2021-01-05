瑪嘉烈醫院爆疫　醫管局今商擴大檢測範圍　或包括日間病房病人

瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫，至少有1名病人確診，另再多4人已初步確診，包括2名醫護人員。瑪嘉烈醫院副行政總監（運作）黃立己今日（5日）於電台節目表示，醫管局中央感染控制委員會今日將開會討論，會否再擴大檢測範圍，但他坦言，每日逗留在醫院的病人流量大，檢測量未必可應付，將針對風險較大，如日間病房病人等，考慮先為他們進行檢測。

黃立己解釋，目前醫管局已為住院病人、部分日間病房病人、覆診較密的病人提供檢測。他指，醫管局化驗室已購入新機器，料短期內可提升檢測量，但仍不排除任何可能性，如有需要，會考慮聯絡其他公司。

針對瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫，他解釋，該名確診病人患有骨髓瘤，抵抗力較低，故發燒亦常見。當時第二次探熱時，體溫恢復正常，醫護人員為謹慎起見，已安排她坐在獨立位置。

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黃續指，該病人的病毒量較高，在醫院逗留期間，曾有半小時脫口罩用膳，估計因此散播病毒。黃立己表示，日間病房人手受到影響，將提供有限度服務。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇，昨到醫院巡視後，提出多項建議，包括病人用餐時間要再縮短，盡量避免在日間病房用餐，如病人有需要，建議進食輕餐等。黃立己指，如有懷疑個案，會轉去負壓病房，或要求病人先檢測，形容為「經一事長一智」。至於在輕食安排方面，他指，醫院會研究，亦會探討如何縮短病人在醫院逗留的時間。