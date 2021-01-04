增53確診　6無源頭創個半月新低　瑪嘉烈醫院日間內科病房須強檢

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（4日）凌晨零時 ，過去24小時新增53宗確診個案，包括43宗本地個案。而源頭不明個案為6宗，為11月20日來新低。其他與早前個案有關連的新增個案方面，將軍澳/藍田隧道工程地盤新增11宗確診個案，該地盤累計已有12宗個案，當局已建議地盤全體停工及須接受強制檢測。 另外，瑪嘉烈醫院亦出現院內爆發。衞生防護中心指一名（#8937）確診女士，她曾於12月28日去過瑪嘉烈醫院日間內科病房接受治療，當局接觸追蹤的工作發現，該院有4宗初步確診個案，包括2名病人及2名醫護。當局宣布於12月28日至1月4日在瑪嘉烈醫院日間內科病房逗留過，都需強制檢測；逾60人需檢疫。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，過去24小時新增53宗確診個案，年齡由1至76歲；23男26女。當中有10宗為外地輸入個案；而本地個案方面，無源頭個案為6宗，是自11月20日以來新低。其他關連個案方面，11宗個案是將藍隧道工程地盤人員，累計12人確診，張指該地盤確診人員中，工種包括搭棚、防水、雜工及釘板等。

另外，張竹君亦指一名早前確診的長期病患女病人（#8937）曾於12月28日去過瑪嘉烈醫院日間內科病房接受治療，而院內亦多4宗初步確診個案。她建議12月28日至1月4日於該病房逗留過的人士需強制檢測，如1月2日至1月4日之間曾進行檢測則可當已完成。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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被問到將軍澳/藍田隧道工程地盤再新增個案，是否因以貨櫃作休息室而導致爆發。張竹君回應時稱，因地盤工作性質問題很難遵守某些防疫措施，如戴口罩等。地盤亦有以貨櫃作休息室及更衣室，並會在貨櫃中用膳，她認為未來或需考慮減少共用同一貨櫃的人數及提供更多空間作休息室及更衣室等。

張其後再補充指，將藍隧道工程地盤確診人士主要分為3間公司，非全部用同一更衣室，有部份確診人士與10至15位用同一更衣室；亦有人與5、6位共用。她認為除了更衣室是可能傳播途徑，「可能都有其他傳播途徑喺隧道工程，更衣室當然係高危，唔同組可能有啲隱形傳播鏈，所以我哋先建議做個強制檢測」。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲補充指，醫管局收到通知，12月28日去過瑪嘉烈醫院日間內科病房接受治療的病人確診，該病人有一名家人於較早前已確診。醫院隨即進行接觸追蹤，有2名病人及2名醫護初診。

庾稱醫院仍進行接觸追蹤工作，有40多位病人曾去過該病房接受治療，大部份血科病人，會列為密切接觸者安排檢疫；20多位職員亦被列密切接觸者要檢疫。由於有強制檢測公告，醫院會配合；如非列入強制檢測的同事，醫院會再有安排。她又預計，瑪嘉烈醫院有服務受影響，會檢視如何減低影響，希望大家理解。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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被問及瑪嘉烈醫院群組如何在醫院中感染到，醫院管理局行政總裁高拔陞回應指，現時衞生防護中心及瑪嘉烈醫院的同事正詳細檢視當時的情況，並已邀請微生物學系傳染病學講座教授袁國勇到場視察，研究傳染的原因等。

他強調，該確診病人到醫院接受治療期間，暫時調查無顯示接受高風險程序，亦沒有進行會引起飛沬的程序。整體情況而言，暫時的資料，確診的兩名醫護「唔係話有特別緊密嘅接觸，或者做過特殊程序」。他亦稱，詳細情況亦須再調查及分析。