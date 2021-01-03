寒潮再襲港　天文台料本月8日氣溫最低8度　烏蛟騰楓香染紅

經歷多日寒冷天氣，天文台預測周二（5日）二十四節氣「小寒」當日，市區最高氣溫回升至2字頭，日間最高21度；但一股冬季季候風會在翌日影響本港，並在本周後期增強，再次帶來寒冷天氣，天文台調低氣溫預測，周四（7日）市區最低11度，周五（8日）更跌至8度，新界北低至４度，大致多雲及乾燥。

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季候風周三抵華南 周四早上有雨

影響廣東沿岸的冬季季候風正逐漸緩和，在正午時分本港氣溫普遍較昨日高約3、4度，本港今早陽光普照，今日氣溫料介乎13至20度。天文台預測，未來兩日仍大致天晴，早晚清涼，「小寒」當日市區最高氣溫升至21度。

本港稍回暖後又降溫，天文台預料，一股冬季季候風會在周三（6日）影響華南沿岸地區，隨著該季候風在本周後期增強，華南天氣再度轉冷，雲量較多。周四（7日）大致多雲，早上有一兩陣雨，稍後氣溫顯著下降，市區最低氣溫跌至11度，屆時料會再發出寒冷天氣警告。

周五市區最低8度

天文台再次調低周五（8日）氣溫預測，料市區最低氣溫再次跌落單位數，只有8度，打鼓嶺在早上時分有機會跌至4度，大致多雲及乾燥；翌日亦只有9度，最低相對濕度進一步跌至40%，早晚寒冷，市民要注意保暖及保濕了。

至下周初，本港氣溫輕微回升，漸現陽光，但天氣仍然寒冷，市區氣溫介乎10至17度。

（天文台網站截圖）

早前寒潮過後，楓香轉紅，除了大棠大欖郊野公園楓香林外，另一有大片楓香的烏蛟騰，近日紅葉也正紅。

寒潮下農作物結霜

此外，受寒潮影響，加上天朗氣清，晚間新界內陸地區散熱特別快，天文台昨日在Facebook分享，昨早有市民在大埔北元嶺村拍攝到農作物結霜現象。霜是由空氣中的水汽凝華而成，水汽不經過液態，直接從氣態變成固態的冰晶。天文台解釋，當物體表面的溫度降至冰點以下，霜就有機會在其表面形成。