季候風周三殺到　天文台料凍足7日　周五市區最低8度、打鼓嶺4度

天氣稍回暖，市區最高氣溫回升至21度，天文台預測和暖的天氣持續至翌日，即二十四節氣的「小寒」。隨一股冬季季候風周三（6日）殺到，且在本周後期增強，本港將顯著轉冷，周五（8日）市區最低只有8度，打鼓嶺更只有4度。 受季候風的補充影響，下周初氣溫持續偏低，其中一日有一兩陣微雨，市區最低氣溫介乎9至12度，天氣乾燥。換言之，本港將迎來寒冷的一周。

▼2020年最後的日落▼

+ 8 + 8 + 8

影響華南沿岸的東北季候風會在明日繼續緩和，天文台料天氣和暖，氣溫介乎17至21度，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥。

冬季季候風周三影響廣東沿岸地區 本周後期增強

天文台預測，一股冬季季候風會在周三影響廣東沿岸地區，該區早晚清涼，翌日天氣顯著轉冷，入夜後市區最低氣溫跌至11度。隨著該季候風在本周後期增強，華南顯著轉冷，雲量較多。天文台預測，周五進一步降溫，迎來寒冷及乾燥的天氣，市區最低氣溫只有8度，新界地區降至4至7度，部分時間天色明朗。至周六，市區最低氣溫仍維持單位數，但濕度進一步下降，最低相對濕度降至30%。

至下周中期最低氣溫僅介乎9至12度

受季候風的補充影響，下周初廣東氣溫持續偏低。天文台預測，下周日大致多雲，稍後有一兩陣微雨，其後數天部分時間有陽光，但氣溫未見明顯回升，至下周中期，市區最低氣溫介乎9至12度，料寒冷天氣警告將持續生效。

參考香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，周五上午7時，打鼓嶺氣溫降至4度，成全港最冷地區。（天文台網站截圖）