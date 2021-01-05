「舖王」鄧成波與其妻及兩兒等被入稟追債　涉款2.6億元

「舖王」鄧成波及其兒子鄧耀昇，於去年初以7.7億元，從松齡護老集團的控股股東Pine Active Care，購入對方手上的52%松齡股份。鄧成波及其兒子之後又和Pine Active Care達成協議，獲對方貸款。惟Pine Active Care指，鄧成波等人仍拖欠款項，昨(4日)分兩案入稟高等法院，向對方追討至少2.6億元，以及扺押的地皮。

原告為Pine Active Care Limited，被告分別為鄧成波、鄧成波的妻子葉少萍、鄧成波兩名兒子鄧耀昇和鄧耀邦，以及他們控制的7間公司。

原告於去年2月5日和被告達成協議，原告向鄧成波和鄧耀昇出售手上的松齡護老集團逾4.69億股股份， 每股作價1.647元，合計約7.7億元

此外，原告於5月亦再和多名被告達成協議，包括原告向被告借款約5億元，以及以被告多間公司的股份作扺押。

惟被告雖然償還部份款項，但拖欠原告約2.6億元，原告現向被告追討涉款，以及原告的損失。

此外，Pine Active Care Limited亦在另一案，向三名被告新港酒店有限公司、鄧成波和鄧耀昇追討欠款。Pine Active Care Limited在入稟狀指，於去年5月和被告達成協議，向對方借款，而首被告以太子道西349號的地皮作扺押。Pine Active Care Limited現根據該協議，向被告追討款項，以及取得扺押的地皮。

案件編號：HCA5、HCMP6/2020