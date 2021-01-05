德國韓國部分地區爆禽流感　食安中心指示暫停進口禽肉及禽類產品

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）宣布，因應世界動物衞生組織及韓國農林畜產食品部分別通報，指德國梅克倫堡—前波美拉尼亞州部分地區，以及韓國全羅南道谷城郡、務安郡及全羅北道扶安郡爆發高致病性H5N8禽流感，食安中心指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品。

德國梅克倫堡—前波美拉尼亞州部分地區，以及韓國全羅南道谷城郡、務安郡及全羅北道扶安郡爆發高致病性H5N8禽流感。（資料圖片）

根據政府統計處的資料，去年首9個月本港從德國進口約2500公噸冷藏禽肉及約88萬隻禽蛋，以及從韓國進口約740公噸冰鮮和冷藏禽肉及約890萬隻禽蛋。

因應世界動物衞生組織及韓國農林畜產食品部分別通報，指德國梅克倫堡—前波美拉尼亞州Nordwestmecklenburg區及Vorpommern-Greifswald區，以及韓國全羅南道谷城郡、務安郡及全羅北道扶安郡爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

食物安全中心指，已就事件聯絡德國和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。