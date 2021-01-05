馬道立做足準備應記招　被問退休計劃：呢個好問題　我都唔係好知

終院首席法官馬道立將於下周一退休，他今日（5日）在灣仔會展召開任內最後一個記者會，一向表現嚴肅的馬官，卻意外地幾次「漏招」，他先在開場時意外「搶白」，未等新聞主任作簡介，便搶先讀出「開場白」，獲提醒後露出尷尬一笑。馬官亦有備而戰，對記者的提問，亦有十足準備，惟被記者問起他有甚麼退休計劃時，馬卻笑言：「呢個係一個好好嘅問題，我自己都唔係好知。」

出場即上講台開咪

向來甚少接受傳媒訪問的首席法官馬道立，為這次罕有的記者會做足準備，他早在開始前一小時已抵達會場，並親自出台「試咪」。他準時在11時半現身。可能較少出席記者會的經驗，馬官一走上講台，便立即走到咪前開始講話，忘了新聞主任也向會對記者先作兩句「溫馨提示」，直至他說完：「各位朋友，各位傳媒朋友⋯」新聞主任才有機會作出提醒，馬官才驚覺自己「搶白」，並尷尬一笑，然後一貫紳士風度，先讓新聞官完成其程序，提醒記者要戴口罩、保持社交距離及發問的禮儀等。

首席法官馬道立為記招做足準備功夫，但仍然漏招。（梁鵬威攝）

開場白指這十年過得很快

馬官發言之初，已表明不會回答所有問題，又預告明天還有「另一場」法官的歡送會，又透露到時會再發言。於2001年已獲委任為高院法官的馬道立，2010年出任終審法院首席法官，擔任法官已達20年。他開口的第一句，便提到這十年過得很快，但之後的內容，仍是談及他對目前香港法治的看法。

問未來計劃考起馬官

這是馬官的榮休記者會，雖然會上被問到的內容大都與法治及政治有關，馬似是有備而戰，亦有記者問及馬的退休計劃，卻反而考起馬官，他聽到問題後笑說：「呢個喺一個好好嘅問題，我自己都唔喺好知。」他解釋過去數月一直很忙，或下個月才有時間靜下來思考退休計劃。他亦表明卸任後不會擔任非常任法官。

馬官在記者會上主要回應的內容。（詳看下圖）

+ 9 + 9 + 9

英語機構發問機會多

出名英文了得的馬官，雖然以中文先說其開場白，但說得幾句便急不及待稱也要說幾句英文。今天記者會上有大批傳媒到場採訪，但不少本地傳媒也未有機會提問，反而以英文發問的本地機構、本地電視台，或是外國媒體的機會較多，馬官也似乎答得比較自然。

會後與記者合照

馬官多年來無論在庭內庭外，雖然永遠掛著禮貌的微笑，但總會與記者保持一定距離，亦鮮有接受傳媒訪問。然而有記者趁著這個機會，向馬官提了個小請求，希望能與馬官合照。馬官亦答應，在記者會後與到場記者影相，不少記者更排隊與馬官合照。馬官最後離場時，也與記者們揮手說「bye bye」，為他任內最後一個記者會作結。