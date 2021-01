馬道立記者會｜馬稱香港變了很多　但維護法治不變　強調無受壓

終審法院首席法官馬道立將於下周一退休,他將於今(5日)早上11時半會見傳媒。近年香港經歷不少社會事件,市民對司法的處理常存有不同意見,亦有人對法官及司法機構作出抨擊,加上半年前香港定立《港區國安法》,更令人對法治起疑。馬官在會上一再被追問對「三權分立」及「法治已死」等的看法,及他是否有受港府及北京的壓力等,馬官回應時強調無受壓,更稱兩地法律制席雖有不同,但「有計偈」。他又強諣法庭是處理法律問題,非政治問題,重申並非不可以作出改革,但若只是不滿裁決,便認為「法治已死」,認為這是不好的。

基於政治因素作評論對法官不相關

【12:50】對於有指終院需增加本地法官,馬道立指沒有就常任及非常任法官、外國及本地法官等人數作規定。近日有關裁判官的投訴最終皆被裁定無效,對於被批官官相衛,馬道立認為有關人士是不滿法官的決定,特別是針對有政治原因的案件有強烈感受。但他強調基於政治因素而作出的批評,對法官來說是不相關的。

有信心接任的張官會做得更好

被問到律政司過去一年就反修例案件的上訴增多,馬道立表示不會擔憂根據程序提出的上訴。最後,馬道立被問到是否有信心,新一任的首席法官張舉能可以繼續履行維護香港法治的使命,馬道立表示對張官有完全的信心。他又指,若找不到合適的人選,自己的退休年齡原可按法律延後到70歲,但有信心張官未來可做得更好。

被問到會否擔心處理國安法的案件會有機會受到制裁,馬官說他不擔心受到制裁。

強調沒有受北京或中央壓力

【12:22】有記者問到馬道立是否因被任命為國安法指定法官而感到自豪,馬道立稱這是一個奇怪的問題,自言沒有特別感覺,亦非因個人情感而接受任命,會做應該要做的事。被問到是否曾被北京影響判決,或受到中央的壓力,馬道立強調沒有,知道大家不會相信,但希望大家要以客觀事實為依據去評論。

兩地法律制席有分別但有得傾

他又期望每個人對司法機構及法治都有信心,對於有人質疑判決偏頗、香港沒有法治,他指人們應該反思為何會有此想法,不應只因不滿判決結果。馬道立亦再次強調,內地及港政府從來沒有施予壓力,自言上京見最高人民法院院長亦有討論法律問題,雖然兩地個制度有分別但「有得傾」。

被問到任命為國安法指定法官,是否等於對國安法有信心?馬道立稱這並非正確問題,接受任命對是否有信心無關,「just have to get on with it」。

馬官表明不會出任非常任法官

【12:07】有記者問到卸任後會否出任非常任法官,馬道立表明不會;至於其他計劃,馬道立自言不知道,要到下個月才有時間想清楚。再被問到司法制度改革,他強調有細節提供可研究,但法官的態度及其他基本原則不可改。早前有報道指馬道立提名妻子出任非常任法官,馬道立回應指不關自己事,不會評論。

強調無受任何壓力

問到10年來的工作變得困擾或容易,以及是否曾受任何人的壓力,馬道立指今日面對的挑戰與10年前不同,但一樣多,容易與否都要完成;他又稱必定有工作壓力,但沒有受過任何人的壓力,因為自己知道有何責任。

馬官就是否受壓、三權分立等的主要回應。

就列顯倫言論馬官稱法律有時很複雜

前終院首席法官烈顯倫曾表示,引用外國原則不適用於本地個案,馬道立指法律有時很複雜,但參考外國案例時普通應該做的事。他又表示,自己對「三權分立」的了解不變,強調基本法寫明司法獨立,至於政治方面有否改變,自己不敢講亦不應講。

強調法庭判決是法律問題非政治問題

【11:55】被問到任內就維持法治的表現評分,馬道立表示不會為自己打分,應由香港市民評價,希望自己任內做得好、維持了法治。有意見指法治受損甚至已死,馬道立自言仍相信香港有法治,因為法官及法院的態度明確,會依法處理案件。

至於國安法生效被指削弱司法獨立,馬道立表示與處理其他法律處理一樣有挑戰性,法院的態度如一,會按基本法判決,並稱「從頭到尾都是法律問題而非政治問題」。社會近年對「三權分立」存有爭議,馬道立強調這並非政治問題,只需記住香港有司法獨立。

馬官開場白的主要內容。

【11:37】馬道立開場發言時稱,10年過得很快,本周五就是自己最後一次作為首席法官工作。他對社會對自己及司法機構的支持表示感謝,又指有批評是應該的。他強調,首席法官的使命是維持香港法治,並需要獨立的司法機構去保障個人權利及自由。

談到司法獨立,馬道立解釋是法官處理案件時只需看反對理據,公平公正處理、不受任何人影響,特別是政治意見。另外,他又指司法獨立意即在法律前人人平等,沒有人可以凌駕;每位法官亦有司法誓言,需擁護基本法及效忠特區。

馬道立提到,有評論指香港變了好多,但大家要知道司法機構的態度不變。提到自己的期望,他表示作為香港社會的基石,社會需要尊重司法制度及法治。他指出,最近有很多人批評司法機構的工作,形容是好事 ,但一定要有理由。就有人指司法需要改革,他表示如有地方改善一定會跟進,但改革需要有細節及理由才可研究,若只指明不喜歡某日的判決、因為打官司贏不了而要求改革,就不是一個好理由。

【11:35】 法官馬道立出席記者會,開始時馬官即急不及待作出開場白,更快過新聞官的簡介,馬官發現後,即讓步先讓新聞官說畢記者會程序,才開始發言。

【10:30】雖然記者會在11時半才開始,但馬官在個多小時前已到達會場,並曾露面「試咪」,現場亦已有多間傳媒在作準備。