護照指數｜全球護照排行榜香港升一級排第19位　日本繼續排首位

撰文：王潔恩
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新冠肺炎疫情全球肆虐，不少人無法外遊。恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布今年第一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），發現在全球護照排行榜中，香港特區護照今年以擁有170個免簽地點，排名晉升一級至第19位，相信主因是烏茲別克斯坦去年起准許特區護照持有人免簽證入境。
至於第一名仍是日本護照，享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。而最後排名亦未有改變，同樣是阿富汗，僅獲26個國家或地區豁免簽證。
世界各國護照顏色主要分紅、藍、綠、黑四種。（Passport Index網頁截圖）
▼部分護照最新排名▼
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191國家及地區准日本護照免簽證入境
日本、新加坡、德國及南韓蟬聯首三位。日本護照繼續以享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，排行首位；新加坡則以190個免簽地點排第二；至於德國及南韓，則各自有189個免簽地點，繼續排第三。
香港特區護照以170個免簽地點，獲排名19位，較去年升一位。（資料圖片）
烏茲別克去年起准特區護照免簽證入境
香港最新排名是第19位，與阿根廷、巴西並列，同樣擁有170個免簽地點，較去年的20位晉升一級，當時香港只有169個免簽地點，現時已增至170個。翻查資料，香港過去新增了烏茲別克斯坦作免簽證地區。
中國排名70位升兩級
至於澳門則排名33位，同樣較去年的34位升一位，共有144個免簽地點；而中國則排名70位，較去年的72位升兩級，可在75個國家或地點免簽，比去年多4個地點。
受疫情影響，不少港人無法外遊，航班亦大減。（資料圖片/張浩維攝）
阿富汗護照「包尾」
排尾最後的繼續是阿富汗，繼續僅獲26個國家或地區豁免簽證，排名110位。「尾二」同樣與去年一樣，屬於伊拉克，只得28個免簽地點。