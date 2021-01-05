護照指數｜全球護照排行榜香港升一級排第19位　日本繼續排首位

新冠肺炎疫情全球肆虐，不少人無法外遊。恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布今年第一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），發現在全球護照排行榜中，香港特區護照今年以擁有170個免簽地點，排名晉升一級至第19位，相信主因是烏茲別克斯坦去年起准許特區護照持有人免簽證入境。

至於第一名仍是日本護照，享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。而最後排名亦未有改變，同樣是阿富汗，僅獲26個國家或地區豁免簽證。