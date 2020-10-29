聶德權訪入境處　感謝疫情期間克盡己任　試用自助領特區護照站

公務員事務局局長聶德權今日（29日）到訪入境事務處（入境處），與管理層和各職系同事見面，實地了解他們的工作情況和關注的事宜。

公務員事務局局長聶德權今日（十月二十九日）到訪入境事務處。圖示聶德權（右）了解使用申請證件服務站申請香港特別行政區護照的步驟。（政府新聞處）

在公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵陪同下，聶德權首先與入境事務處處長區嘉宏及首長級人員會面，聽取他們簡介部門在出入境管制、簽證政策、簽發旅行證件及執法行動等工作的最新情況和面對的挑戰。

聶德權隨後前往旅行證件印製中心，了解香港特別行政區護照（特區護照）的印製過程。他欣悉入境處去年五月推出新一代電子護照系統，採用最新技術和先進的防偽特徵製作新一代電子特區護照，進一步加強特區護照的安全性。現時有167個國家和地區給予特區護照持有人免簽證或落地簽證安排。

聶德權接着到旅行證件及國籍（申請）組及旅行證件（簽發）組，了解入境處應用科技以採取不同措施進一步優化各種旅行證件的申請流程，並提升服務質素。措施包括即將啟用讓市民以自助形式領取特區護照的服務站，目的在於便利市民和提升部門的工作效率及服務水平，並且在疫情期間保持訪客的社交距離。

聶德權其後與部門各職系的員工代表會面，就他們關注的事宜交換意見。他特別感謝同事在疫情期間克盡己任，竭誠工作，應對各項挑戰，並鼓勵同事繼續悉力以赴服務市民。