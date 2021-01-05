安泰邨多名裝修承辦商違競爭法　合共被判罰款326萬元

觀塘安泰邨一期被揭發有裝修承辦商瓜分市場及合謀定價，多間承辦商遭競委會入稟控告。而競爭事務審裁處法官，早前根據同意案情，裁定六間公司和兩名公司負責人違反《競爭條例》中的第一行為守則。法官今（5日)頒下判辭，判該些公司和負責入需支付罰款20萬至60萬元不等，合共逾326萬元。

申請人競爭事務委員會，答辯人馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司、陶記營造廠有限公司、馮氏機電工程的負責人黃偉銓、聯合裝飾工程及陶記營造廠的負責人黃富新，以及聯合裝飾工程的董事張潤錦。

首6名答辯人為房屋署裝修承辦商，被指在2017年5月至6月期間，自行將安泰邨一期的單位分為6組，每間公司分得69至79個單位。他們亦有按協議招攬裝修生意，若遇上不屬其所分配樓層的客人，會拒接生意，或轉介到事先編配的承辦商。

法官今在判辭指，接納馮氏機電沒有違反競爭法的意圖，其被罰的基礎在於它在競爭法下的不作為。法官又指，不認為另外五間承辦商是刻意犯法。它們只是依循多年的做法，一時間未能適應法律的改變，因此本案的「合謀」不是精良的設計。法官最終判首6名答辯人，罰款33萬至59.8萬不等。

至於第七和第八名答辯人黃偉銓和黃富新，法官在判辭指，兩人在本案擔任重要角色，如黃偉銓提醒多間承辦商的單張，不要用劃一套餐價，明顯是知道競爭法的存在。而黃富新則負責設立電話通訊群組、訂立套餐價大約金額及安排印刷單張。法官最終判兩人，分別罰款20萬和60萬元。

此外，法官早前指張潤錦，沒有履行董事職責，監管其公司以防止違反競爭法，法官指張不適合參與公司管理。法官已判處，禁止張出任公司董事22個月。

案件編號：CTEA1/2019