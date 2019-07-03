安泰邨工程被揭瓜分工程情況　競審處入稟控6公司及3人

繼早前觀塘安達邨的裝修工程爆出瓜分市場及合謀定價事件，遭競爭審裁處裁定違反「第一行為守則後」，競委會今（3日）入稟控告6間工程公司及3名相關人士，在觀塘安泰邨的裝修工程中，涉嫌自行瓜分在邨內兩棟大廈共429個單位的工程，並使用同樣價錢的裝修工程套餐價目表，達違反《競爭條例》。

原告為競爭委員會，被告為馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司、陶記營造廠有限公司、馮氏機電工程的負責人黃偉銓、聯合裝飾工程及陶記營造廠的負責人黃富新及聯合裝飾工程的董事張潤錦。

6公司為為房署裝修承辦商

入稟狀指出，6間工程公司為房屋署裝修承辦商，獲指派負責安達邨明泰樓及盛泰樓的裝修工程，所有公司均獲預先告知不能進行「分餅仔」，但6間公司的代表卻在2017年5月17日建立一個名為「安泰一」的Whatsapp群組，而在6月26日前6間公司自行將屋邨單位分為6組，每間公司分得69至79個單位。

及後，6間公司按協議招攬裝修生意，若遇上不屬其所分配樓層的客人，該公司會拒接生意或轉介他到適當的樓層。

多間公司被指使用相同價目表

另外，6間公司亦製作使用同樣的裝修工程套餐價目表，甚至與安達邨一案該10間工程公司使用的價目表一樣，有關公司會以價目表上的價格與客人洽談生意。上述行為構成瓜分市場及合謀定價。

競委會要求向6間公司、黃偉銓、黃富新罰款，並且取消涉案聯合裝飾工程董事張潤錦的董事資格。

案件編號：CTEA1/2019