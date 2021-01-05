新冠肺炎｜天水圍張煊昌確診男生12.22回校　一職員仍待檢測結果

天水圍香港中文大學校友會張煊昌中學一名中五男生確診新冠肺炎，他報稱住在元朗水邊圍邨泉水樓，該大廈在本月2日已被列為強制檢測的「疫廈」。校方回覆《香港01》時透露，確診學生在12月22日下午4時至5時45分，曾回校領取平板電腦，校方昨日（4日）接獲防護中心通知後，已提醒同日下午4時後曾回校的家長及學生接受檢測，當日負責派發工作的五名教職員已檢測，四人陰性，一人正待結果，學校將暫停開放至完成消毒，中六生回校面授課的日子由本周四延至下周一。

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學一名中五生確診。（網上圖片／schooland網站）

四名教職員檢測呈陰性

張煊昌中學周一（4日）發出通告，指接獲防護中心通知，一名中五生確診，由於確診同學曾在上月22日回學校禮堂領取平板電腦，校方提醒同日下午4時後曾回校的家長及學生提高警覺。

校方回覆《香港01》查詢時透露，早前獲關愛基金資助，學校趕及在聖誕前向學生派發平板電腦，而確診學生當日被安排回校領取平板。校方表示，由於聖誕假前夕疫情嚴重，並無安排任何補課，學生只是分時段回校，每時段約數十人。當日負責派發工作，即有機會接觸過確診學生的三名教員及兩名老師，已進行檢測，暫時四人屬陰性，餘下一人的檢測結果未出。

位於天水圍天瑞邨的「香港中文大學校友會聯會張煊昌中學」，有一名中五生確診。

中六生延至下周一才回校上課

至於為何確診學生留在校內接近兩小時？校方解釋學生留校時間是參考出入學校的「拍卡」紀錄所得。校方表示，據防護中心提供資料，該名學生回校時並未病發，相信對學校影響不大，惟安全起見，學校接獲消息後已加強禮堂的消毒清潔，並外聘專業消毒公司為全校進行徹底清潔消毒。

受事件影響，校方計劃延後中六生回校回授課的日子，由原定的本周四（7日），延至下周一（11日）。

翻查衞生防護中心網頁及資料，確診學生為17歲男生（確診編號為9010），他在12月31日發病，無外遊紀錄，屬昨日（4日）公布的新增確診者，仍留院接受治療，情況穩定。他報稱住在元朗水邊圍邨泉水樓，該大廈累計至少5人確診，屬「疫廈」，已在上周六（2日）被政府列為強制檢測大廈。