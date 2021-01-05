【新冠肺炎】對待疫苗　科學是唯一標準

隨着多國去年底陸續為民眾接種疫苗，抗疫工作進入新階段，但圍繞相關議題的爭議、甚至陰謀論可謂無日無之．西方有網民質疑民眾體內會被植入追蹤晶片作監控用途，也有一些政客質疑疫苗會被用作政治武器，例如台灣陸委會主委邱垂正早前便批評大陸將防疫與政治宣傳掛鈎，甚至認為把在陸台人列為優先接種群體，是把他們視為試驗品，結果引來大陸國台辦發言人朱鳳蓮反駁。類似指控不一而足，但都有一個共通點：不是基於科學。如果任由這種無科學基礎的指控散播，將會令社會無法客觀的看待抗疫政策及疫苗，最終必要蒙受損失。

中國國藥集團研發的疫苗獲有條件批准上市後，邱垂正在12月31日回應台灣當局是否仍不鼓勵在陸台籍民眾前往接種時，先是一般性地指出應該等相關資訊更充分或有更多國際專業機構認證後，再由民眾考慮是否接種，這種說法謹慎，無可厚非。但他接着提出「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」，似乎就對大陸疫苗懷有敵意。值得留意的是，邱垂正並非第一個就大陸疫苗發表評論的台灣官員——去年9月，台灣衛福部長陳時中便表明對其品質有懷疑，因為大陸疫苗過去曾出現問題。

基於大陸疫苗過往的不良紀錄，許多台灣人和香港人難免會先入為主，這是可以理解的。例如早前港府宣佈採用國產疫苗後，不少香港市民重提2018年長生生物疫苗造假醜聞，質疑為什麼要香港人承受可能出現副作用，甚至喪失性命風險。不過，中國政府在吸取造假醜聞的教訓後，在2019年通過《疫苗管理法》，強化監管後情況已有所改善。

勿讓偏見蒙蔽理性

只要看看國產疫苗近期的表現便一清二楚。國藥在12月底表示，三期試驗中期結果顯示集團研發的新冠疫苗有效率為79%，高於世衛的50%門檻，這已經可以回應邱垂正希望有「更充分相關資訊」的關注。與此同時，許多國家亦對中國疫苗投以信任一票，例如埃及今年年初批准使用國藥疫苗，而印尼亦宣佈向全國34個省份分發中國科興疫苗。外界實在沒有理由假設這些國家如此不負責任，會在沒有把握的情況下放行疫苗接種。因此，邱垂正和陳時中，以至部份香港市民應當及時更新認知，不要繼續活在不準確的研判當中。

許多人在政治爭議下，很難平心靜氣地回歸科學。抗疫是科學，只要疫苗安全有效，哪個國家的疫苗都值得考慮。更何況，正如香港市民可自由選擇接種哪款疫苗，朱鳳蓮表明台胞對是否接種疫苗也有選擇權，而且是在自願申請、知情同意的前提下進行。情況有如買衣服一樣，是否買，或者買什麼牌子，都是個人選擇而已。

世界已被疫情折騰了足足一年，大家都盼望早日恢復正常生活。這就考驗大家能否基於科學作出決定，如果再被一些偏見干擾，恐怕還要折騰下去。