新冠疫苗｜「免疫學者」顧小培再指致肝腎衰竭　專家：無數據支持

港府下月開始為優先群組接種新冠肺炎疫苗，網上評論平台「灼見名家」上月（12月）上載一條由「免疫學博士」、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。惹來港大微生物學系臨牀助理教授薛達發文駁斥其觀點毫無理論及事實依據。 顧小培今晚（5日）透過「灼見名家」回應質疑，反駁其言論所有都來自研究報告，並反指薛達不了解疫苗測試結果的設計，便直接認定疫苗90%有效。顧小培強調沒有叫市民不要打疫苖，而是希望帶出會否接種、接種哪種疫苖效果最佳，應讓市民自行決定。 呼吸系統專科醫生梁子超則指顧小培說法無實際數據支持，「憑空爭論無意義，無數據支持嘅個人意見唔使太注重」。他又指，現時疫苗第三期表現相當好，因疫苗而引致肝反應屬罕見。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達近日在facebook發文公開駁斥顧小培言論「毫無根據」。（截圖）

指經肌肉注射「恐怕產生的抗體都不夠力」

「灼見名家」今晚發出新聞稿，刊出顧小培訪問，回應社會爭議。顧小培於訪問中強調，他在生物藥廠工作前後達26年，曾參與多種藥物研發，熟諳醫學院學術研究及藥廠實務運作程序。

他稱聽聞香港大學的學者在研究製造可以噴入呼吸道的疫苗，認為「我們彼此都有相同的想法，希望疫苗效果可以直達肺部，能快速反應，而不是慢吞吞的輸進去，這樣產生的抗體便不夠多」。因此他認為如果要打針到肌肉上，不管是打哪一種，「恐怕產生的抗體都不夠力，所以我認為抗體可以改良。」

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輝瑞和莫德納保護率超過90% 顧：測試粗糙

顧小培在訪問中再次重提，如果疫苗中的mRNA入了肺部，令肺部細胞製造出刺突蛋白（S蛋白），刺激成纖維細胞便很危險。他指因新冠病毒主要攻擊目標是肺部，病毒刺突蛋白除了幫助病毒進入肺部，過程中還會產生「甲基轉移酶」，使成纖維細胞分泌會令肺纖維化的膠原蛋白，之後便導致肺衰竭，病人便容易因此死亡。

顧在原先的影片指接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗後不能確保接種者抵禦新冠肺炎，惟薛達反駁指，輝瑞和莫德納（Moderna）已公布其疫苗的測試結果，證實其疫苗保護率超過90%。顧小培於最新的訪問中直指疫苗測試結果粗糙，因測試人士的性別、年紀及生活起居習慣也是關鍵。

對於薛達批評顧小培是「偽科學」，顧反斥批評是「惡毒的詆毀，是侮辱一個人的多年努力」。他直指對方對藥物分布學「毫無認識，「少了活生生的想法。例如指IgG不能全部進入肺部，又指抗體難以消滅新冠病毒的幾百個尖刺。」

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梁子超：無數據支持個人意見唔使太注重

呼吸系統專科醫生梁子超則指，顧小培不少資料均沒有實際數據支持，而文獻已刊登實驗證明新冠病毒疫苗保護性，對中度及嚴重病人保護性均很好，他直言「無數據支持個人意見唔使太注重」。對於顧小培批評疫苗測試結果粗糙，梁子超說：「無限多因素影響疫苗效果，惟一可以控制同抵銷咁多因素係用隨機，先睇到整體功效。」

顧小培影片今天因「違反YouTube的《服務條款》」而遭到移除。「灼見名家」指顧小培最新訪問將於明天（6日）上載到其YouTube頻道。

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