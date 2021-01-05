確診食肆｜增25間餐廳　西貢全記海鮮菜館、譚仔及三哥分店上榜

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（5日）單日新增32宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增25間餐廳有患者足迹，其中在救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的確診男訓練員，曾到訪屯門的「霸嗎拉麵」；而位於大埔和旺角的「譚仔三哥米線」或「譚仔雲南米線」，今日都榜上有名。

在救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的確診男訓練員，曾到該屯門的「霸嗎拉麵」。（霸嗎拉麵FACEBOOK）

確診瑪嘉烈女醫護曾到KCC龍皇酒家

瑪嘉烈醫院EG病房出現爆發，共4名醫護和66歲女病人確診，個案編號是9034、9036、9037、9038號。資料顯示，其中26歲女醫護（#9037）曾到訪「龍皇酒家」，該分店位於葵涌「活@KCC」，她同時亦曾訪西貢萬年街的「全記海鮮菜館」。

確診男訓練員到訪霸嗎拉麵

另外，當局今日公布，一名於救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的33歲男訓練員（#9032）確診。該名男訓練員曾到訪屯門市廣場1期的「霸嗎拉麵」，他在1月2日報告或最後到訪該處。

▼1月5日報告確診者行蹤▼

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俊宏軒2座男患者曾到元朗雲貴軒米線

今日更新的名單中，有患者的足跡出現在四間餐廳內。一名27歲男患者（#8942），住址為元朗俊宏軒2座，除了曾到訪元朗昌發大廈的「雲貴軒米線專門店」外，亦曾去過大埔 昌運中心的「滿腹食堂」、大埔廣場的「多多車仔麵」、 大埔儲金閣「譚仔三哥米線」。

除了大埔的「譚仔三哥米線」外，位於旺角德昌商業大廈的「譚仔雲南米線」，亦曾有確診者光顧。

有確診者曾光顧位於香港藝術館的Hue Dining餐廳。 （Hue Dining網站）

香港藝術館Hue Dining上榜

此外，一名確診者（#8896）在12月25日曾報告或最後到訪「Hue Dining」餐廳，餐廳位於香港藝術館內。該名27歲患者住在將軍澳寶林邨寶智樓，在他在25日同日發病。

該名確診者亦曾在12月28日，報告或最後到訪位於觀塘有利大廈的「Le Three」餐廳。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼