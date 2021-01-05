新冠肺炎｜林鄭：非達致清零才能放寬限聚措施　需有序、逐步推行

行政會議今日（1月5日）復會。剛過去聖誕新年長假期，新冠肺炎疫情有輕微的放緩，但食物及衞生局局長陳肇始昨日提到，農曆新年前也沒有空間放寬社交距離措施，現有措施延長兩周。 特首林鄭月娥今日出席行政會議前見記者，預料會繼續回應疫情相關議題，以及12名港人被判刑一事，《香港01》將會直播。 林鄭月娥指，市民共同願望是疫情早日受控，由11月下旬起計，確診數字有下降趨勢但緩慢，至本月有緩和跡象，但與「清零」目標仍有一定距離。她逐一感謝政府不同部門的抗疫工作，形容食物及衛生局局長陳肇始「不眠不休」，衛生署亦全民皆兵，又感謝政府專家顧問、私人檢測承建商、全港市民。 她呼籲市民保持社交距離，減少家庭聚會。

調動入境處、海關追蹤緊密接觸者

【10:20】林鄭表示，未來工作在每個環節能加強都會加強，執法方面，除警務處外，康文署、漁護署都會負責，她提及至今就違反限聚令罰款5000元的措施，已發出300張罰單，希望起一定阻嚇作用。林鄭又指，隨第四波疫情出現，政府已完成160萬次檢測，透過檢測找出3000個確診個案，同時立法規定40多棟大廈居民進行強制檢測，現已完成八成居民檢測超過5000人，未計算在188個地方領樣本樽檢測的方法，亦找到12個確診個案。

至於專家關心緊密接觸者的接觸，她指政府將調動更多人手，除警務處外，將動用入境處和海關職員，他們明早會與專家見面，希望能做到科學、專業化去追蹤。林鄭強調，任何可控制疫情的方法政府都會義不容辭去做，但市民都應繼續保持社交距離以及減少聚會，包括家庭聚會。

禁英國航班 林鄭：不能怪管制

有記者問到，政府仍然不准航班由英國到港，香港居民為何仍不能回家。林鄭回應指，外防輸入非常重要，目前全球疫情仍非常嚴重，英國、南非更出現變種病毒，很多地方都有不准由英國和南非進入，這不能怪各國的管制，尤其連英國政府官員都表示病毒有失控現象，如果政府不作為，整個城市都相當危險。

林鄭月娥呼籲市民留家抗疫。（高仲明攝）

非達致「清零」才能放寬限聚措施

【10:20】有記者關注，政府如何追蹤密切接觸者的密切接觸者，以及何時會放寬社交距離措施。林鄭回應指，政府現時的檢測及隔離措施已經十分到位，但強調在追蹤確診人士的密切接觸者上，可以做得更好，她希望市民能配合，因要由確診病人申報其密切接觸者。材鄭表示，政府會大量投入人手加強有關追蹤工作。

至於社交距離措施，林鄭不認為要達致個案「清零」才能放寬，又指在上一波疫情中，政府都分五階段放寬措施，強調政府會有序逐步放寬，而近日個案數字雖有下降，但未至於可以放寬社交距離措施。

運輸署推查車牌查冊通知 林鄭：免被查人受傷害

對於運輸署推出新措施，車主可預先登記電郵通知服務，當有人查閱其車牌資料時會獲通知，林鄭回應說，查冊功能已存在一段長時間，查冊一向都是有目的做法，相信當年在立法時不會預計有人會利用查冊進行起底式行動，令被查人受到傷害。

林鄭強調，現時各部門自行用行政手段處理有關事情，認為運輸署的做法並非過分，是相當合理的要求，強調記者可繼續按法例查冊，但起底式的做法則不值得鼓勵。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

逐一感謝政府部門及市民抗疫

【10:10】林鄭指，現時外防輸入措施非常嚴格，對港人有一些不便，希望市民諒解。她指疫情要受控，外防輸入是重要一環，須知道歐美國家疫情嚴重。

她又指，過去一年已投入大量人力物力，市民大致配合，對有關人士表示衷心謝意，首當其衝是食衞局，同事不眠不休處理工作，衞生署、公共衞生檢測中心也付出相當多，衞生署幾乎全民皆兵，連牙科服務同事去參與防疫工作。每個政府部門都會全程投入，不論前線後勤、執法部門等。另外政府也有大量合作伙伴，如4位專家顧問、近日加入疫苗工作的專家教授等。而口罩商、私營化驗所、配合政策廣泛市民也在抗疫過程付出相當多努力。

林鄭月娥。（高仲明攝）

【09:59】林鄭月娥表示，新一年大家的共同願望，就是疫情早日受控，恢復日常生活，與內地人員往來及海外旅行也可回復，這也是政府的工作目標。她指過去一段時間，迎一波疫情數字有下降，但幅度相對上一波疫情仍很緩慢，12月的新增確診數字仍為單月新高，有2,532宗。

過去數日新增確診數字有少許緩和跡象，過去7日本地個案每日不多於45宗，不明源頭佔約3成，認為政府的一系列措施有一定成效，但距離清零、恢復正常生活的目標仍有一段距離。亦因如此，食衞局昨日公布，社交距離措施延長14天；教育局也宣布中小學面授課堂需繼續暫停，不過可引入彈性措施。

【09:40】行政會議休會兩星期後，今日復會。