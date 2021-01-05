港府將檢視禁英國航班抵港令　入境處接獲210名港人滯英求助

港府因應英國出現變種新型肺炎病毒，於去年12月22日起，禁止所有欲來港前過去14天曾逗留英國超過2小時人士乘航班來港，直至另行通告。措施至今兩星期，入境處表示，至今已收到約210名港人查詢及求助。 行政長官林鄭月娥今早（5日）表示，如容許英國航班來港會帶來很大風險，本月稍後時間將檢視情況。現滯留當地的觀塘區議員畢東尼表示，大部分求回港港人均已訂購機票，今早仍收到航空公司通知機票有效，樂觀等待回港之日。

林鄭月娥：本月稍後才檢討英國返港禁令

禁英國機抵港令發出近兩星期。行政長官林鄭月娥今早（5日）表示，是艱難的決定，有家長到英國探望留學子女但未能返港，惟英國出現變種的新型冠狀病毒，有英國官員指當地疫情幾乎失控，政府會密切留意情況，「目前我留意到，營運香港來往倫敦航班的主要航空公司都已停飛航班。」本月稍後時間會一併檢視，研究會否調整措施。

滯英區議員：仍收到航空公司通知機票有效

現滯留當地的觀塘區議員畢東尼表示，樂見政府有明確回應，但解釋大部分求回港港人均已訂購機票，今早仍收到航空公司通知機票依然有效，提醒留意目的地的入境限制，故相信只待港府調整措施，便有航班回港，他樂觀等待回港之日。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

入境處表示，至今已收到約210名港人查詢及求助，已即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進。 入境處會繼續與求助人及相關部門保持聯繫，留意事態發展。 在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。