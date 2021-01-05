新冠肺炎．1.5｜新增32宗個案　增2患者離世　英國變種病毒多4宗

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（5日）公布新增確診32宗個案，累計增至9,050宗。源頭不明個案佔9宗。瑪嘉烈醫院醫護及病人群組多4宗個案，另外在何文田廣場及彌敦道歐亞銀行大廈工作的診所護士確診。

新冠肺炎｜空郵中心地勤、機場工人初步確診 房委會清潔工染疫

【00:38】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不同機構及政府部門亦有職員確診。香港郵政周二（5日）公布，香港機場地勤服務有限公司一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診新型肺炎。香港郵政指該職員無接觸公眾，並已即時安排關閉空郵中心至今日（6日）。機場管理局亦指，二號客運大樓改建工程的一名承辦商工人初步確診感染新型肺炎。

另外，房屋署周二亦指，一名為何文田房屋委員會總部大樓進行清潔工作的兼職外判清潔工人確診新型肺炎。該名清潔工人負責房屋委員會總部辦公室的吸塵工作，最近一次上班日期為去年12月31日。

新冠肺炎｜黃大仙心理衞生會艾齡樓1院友初確診 36人需撤離檢疫

【00:33】本港新型冠肺病毒肺炎疫情持續，周二（5日）再有院舍爆疫。據了解，黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友今日初步確診，至晚上約9時許，衞生署衞生防護中心人員把全院共36名院友撤離送往檢疫。據黃大仙區議員莊鼎威指，撤離院友暫沒有病徵，精神狀態亦不錯。

衞生署衞生防護中心證實，早前接獲一宗涉及有關院舍院友的新型肺炎初步確診個案，中心已展開流行病學調查，並安排個案的密切接觸者入住檢疫中心。

確診大廈｜瑪嘉烈群紅組患者分布多區 屯門澤豐花園兩廈有人確診

1月6日【00:18】新冠肺炎疫情未息，衞生署今日（5日）公布新增32宗確診個案，衞生防護中心晚上更新的大廈名單，爆疫的瑪嘉烈醫院EG病房群組，新增確診的4名醫護及病人分別住在不同區，涉及荃灣萬景峯3座、屯門翠寧花園1 座、青衣宏福花園4座及深水埗明輝大廈。

多幢被列強制檢測的大廈再添新確診者，其中元朗水邊圍邨泉水樓再增1宗源頭不明個案，同幢大廈累計6人染疫；至於屯門澤豐花園澤民樓新增1名4歲男歲確診，與澤民樓相鄰的澤安樓，首現1名源頭不明確診者。

此外，美孚新邨5期出現兩名新增確診者，同邨累計4人確診。

確診食肆｜增25間餐廳 西貢全記海鮮菜館、譚仔及三哥分店上榜

【23:55】本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（5日）單日新增32宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增25間餐廳有患者足迹，其中在救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的確診男訓練員，曾到訪屯門的「霸嗎拉麵」；而位於大埔和旺角的「譚仔三哥米線」或「譚仔雲南米線」，今日都榜上有名。

港府將檢視禁英國航班抵港令 入境處接獲210名港人滯英求助

【22:42】港府因應英國出現變種新型肺炎病毒，於去年12月22日起，禁止所有欲來港前過去14天曾逗留英國超過2小時人士乘航班來港，直至另行通告。措施至今兩星期，入境處表示，至今已收到約210名港人查詢及求助。

行政長官林鄭月娥今早（5日）表示，如容許英國航班來港會帶來很大風險，本月稍後時間將檢視情況。現滯留當地的觀塘區議員畢東尼表示，大部分求回港港人均已訂購機票，今早仍收到航空公司通知機票有效，樂觀等待回港之日。

新冠疫苗｜「免疫學者」顧小培再指致肝腎衰竭 專家：無數據支持

【22:36】港府下月開始為優先群組接種新冠肺炎疫苗，網上評論平台「灼見名家」上月（12月）上載一條由「免疫學博士」、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。惹來港大微生物學系臨牀助理教授薛達發文駁斥其觀點毫無理論及事實依據。顧小培今晚（5日）透過「灼見名家」回應質疑，反駁其言論所有都來自研究報告，並反指薛達不了解疫苗測試結果的設計，便直接認定疫苗90%有效。

呼吸系統專科醫生梁子超則指顧小培說法無實際數據支持，「憑空爭論無意義，無數據支持嘅個人意見唔使太注重」。他又指，現時疫苗第三期表現相當好，因疫苗而引致肝反應屬罕見。

【21:34】房屋署表示，今日得悉一名為何文田房屋委員會總部大樓進行清潔工作的兼職外判清潔工人確診，她現正在醫院接受治療。患者總部辦公室的吸塵工作，最近一次上班日期為去年除夕（12月31日）。署方指她是一位公屋居民，衞生防護中心近日要求她所居住的住宅大樓的所有居民進行強制檢測。署方指她並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

強測檢測大廈｜找出16隱形患者 42幢大廈或15%居民逾期未檢測

【21:20】新冠肺炎疫情下，港府要求兩周內出現兩宗非關連個案的大廈實施強制檢測，所有居民須在指定時限內完成檢測。政府今日（5日）表示，上月30至31日公布須強檢的42幢大廈中，估計合共涉及約5.5萬人，當中近85%人有到社區檢測中心或政府委託設立的採樣站檢測，累計找到16宗陽性個案。檢測期限至昨日（4日）完結，食衞局表明會嚴肅跟進餘下15%居民有否遵從所有檢測公告。

▼12月31日更新須強制檢測大廈名單▼

+ 2 + 2 + 2

【20:50】 機場管理局表示，二號客運大樓改建工程的一名承辦商工人及機場地勤服務有限公司的一名員工初步確診感染，相關工作範圍已被安排進行清潔及消毒。

機管局稱，收到承辦商禮頓 - 俊和聯營公司通知，初步確診的二號客運大樓工人最近上班日期為今日早上，當收到檢測結果後，他立即離開相關工地。該名工人工作時一直有佩戴口罩。曾與該名工人接觸的其他員工已接受檢測，並在家等候檢測結果。

機場地勤服務有限公司的員工的於空郵中心負責貨物處理，最近上班日期為本周日（3日），公司已安排與該員工一同工作的其他員工接受檢測，並在家等候檢測結果。

強制檢測大廈｜寶石戲院大廈A座上榜 居民：與B座相連應同檢

【20:30】食物及衞生晚上公布強制檢測公告，任何在2020年12月23日至今年1月５日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士．須於本周五（8日）或之前接受檢測，若在本月3至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增強制檢測大廈： 1. 紅磡明安街20號寶石戲院大廈A座 2. 深水埗保安道255號寶熙苑榮熙閣（B座） 3. 屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓（第3座）

【20:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（5日）公布新增32宗確診個案，源頭不明個案佔9宗，有3幢大廈須強制檢測，其中包括紅磡寶石戲院大廈A座。

確診單位鄰居指，確診家庭二人為長者，每日會外出與街坊聊天，認為因此受到感染。有住戶指，A座及B座的走廊相連，僅以一門相隔，因此會共用升降機。「落雨呀，去麥當勞呀，就會去B座搭𨋢，邊個位方便就邊度落樓。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

新冠肺炎｜天水圍張煊昌確診男生12.22回校 一職員仍待檢測結果

【19:55】天水圍香港中文大學校友會張煊昌中學一名中五男生確診新冠肺炎，他報稱住在元朗水邊圍邨泉水樓，該大廈在本月2日已被列為強制檢測的「疫廈」。校方回覆《香港01》時透露，確診學生在12月22日下午4時至5時45分，曾回校領取平板電腦，校方昨日（4日）接獲防護中心通知後，已提醒同日下午4時後曾回校的家長及學生接受檢測，當日負責派發工作的五名教職員已檢測，四人陰性，一人正待結果，學校將暫停開放至完成消毒，中六生回校面授課的日子由本周四延至下周一。

牛年年宵市場｜食環署評估疫情 不排除調整或取消年宵

【19:24】衞生署公布，由於印度航空營運於2020年12月30日由印度德里飛抵香港的航班（AI1310）有兩名乘客確診，以及有五名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止印度航空營運的客機在明日（6日）至19日期間從印度德里着陸香港。

另外，因應內地疫情的最新發展，由明日（6日）起，從陸路口岸抵港的人士，如果過去14日內曾到訪河北省均會獲發樣本瓶，並需依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本以進行病毒檢測。至於早前生效向過去14日內曾到訪天津、內蒙古、四川省、黑龍江省、遼寧省及北京並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排仍然維持不變。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

+ 6 + 6 + 6

【19:18】只賣濕貨的牛年年宵市場將於2月開鑼，食物環境衞生署表示，正密切留意最新的情況，從公共衞生角度進行風險評估及作出相應安排，以保障檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播風險，如有需要，不排除調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。

【19:11】香港郵政表示，接獲香港機場地勤服務有限公司通知，一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診，目前正在醫院接受治療。患者由香港機場地勤服務有限公司聘用，於空郵中心負責協助該公司服務的航空公司與香港郵政進行空運貨櫃交收工作，並無接觸公眾，其工作地點不對外開放，最近一次上班日期為本周日（3日），他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。他是一宗確診個案的密切接觸者，於昨日（4日）接受病毒測試，並於同日晚上接獲衞生防護中心通知初步確診。

香港郵政表示，今日近中午時分獲悉事件後，已即時安排關閉空郵中心至明日（６日），並會按照衞生防護中心的指引，為中心內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

家居限聚令｜新加坡早立例 有人遭鄰居篤灰 港專家籲最後出招

【18:36】食物及衞生局局長陳肇始今（5日）早稱，有需要時會探討規管家居內家庭聚會，引起社會關注。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，規管家居聚會「比較擾民」，應在最後關頭才立法。呼吸系統專科醫生梁子超表示，家居聚會屬於可追蹤範圍，影響亦非特別大，仍可透過現行方法追蹤、安排檢疫和檢測。



許續說，新加坡亦有法例限制家庭聚會人數，現時當地每個家庭可接待8名訪客。綜合當地新聞報道，有市民因被鄰居投訴，以及上載聚會照片到社交媒體，而遭警察檢控和罰款。

【17:10】庾慧玲表示，15個需要檢疫的瑪嘉烈醫院醫護，部份在日間病房工作的同事, 有些是接觸過確診同事的。

張竹君說，土瓜灣海悅廣場2樓囍宴酒樓有員工爆發群組，連同家人有幾個個案。根據衞生防護中心公布資料，個案編號為 8713, 8767, 8768,8769, 8770, 8864

屯門醫院外判員工初步確診 醫管局將限日間服務病人避免膳食

【16:40】庾慧玲表示，醫管局會加強感染控制措施，傳染病委員會今日開會，同意加強日間服務病人的新冠病毒篩查，接受服務前病人要早一兩日做測試,；若要定期做日間服務，如血液透析，會安排要每星期做測試。

新增32宗確診創第4波疫情新低 再多3大廈納強制檢測名單

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增32宗個案，其中9宗無源頭，4宗涉瑪嘉烈醫護病人；救世軍長康展能暨宿舍訓練員確診。

另有3幢大廈須強制檢疫。屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座、長沙灣寶熙苑榮熙閣。

再多4名患者找到英國變種新冠變種，累計有15宗有變種病毒。

一名私家診所登記護士確診, 她主要聽電話及比排版醫生，在兩家診所工作，分別是旺角彌敦道歐亞銀行大廈4Ｃ室, 及何文田廣場230室。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，再多2名患者死亡，本港累計153宗死亡。

屯門醫院一外判支援員工初步確診，他的家人都有確診, 其居住的大廈有確診個案。員工昨去屯門醫院求診，主要在醫院做運送工作，不需要入隔離病房。有3同事曾與該員工食飯，3名外判員工要安排檢疫。

佛教醫院再多一病人確診，與之前確診病人同病格。

銅芯抗疫口罩耗資2.8億 每個成本26元 剩餘原材料將公開拍賣

【16:08】新冠肺炎疫情於去年爆發，爆發初期曾出現「口罩荒」，口罩價格一度被炒高至數百元一盒。政府防疫抗疫基金早前撥款予創科局，探討可重用口罩的應用科技方案，政府5月宣布免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，惟防病毒功效備受質疑。

按創新科技署向立法會提交的文件顯示，銅芯口罩每個成本開支約26元，過去兩輪已派發1032萬個，而製造商已退回尚未使用的原材料，並會以公開拍賣的方式等處理剩餘物資，估計不會再製造並派發第三輪的口罩，港府庫存仍有47萬個銅芯口罩未派出。

政府當時預留抗疫基金8億元推行重用口罩項目，惟最終僅用了基金1.8億元，高估了逾3倍。

免疫學者顧小培拍片指疫苗無效兼傷肝腎 影片今遭YouTube下架

【13:27】港府下月開始為優先群組接種新冠肺炎疫苗，網上評論平台「灼見名家」上月（12月）上載一條由免疫學博士、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。惹來港大微生物學系臨牀助理教授薛達發文批評。



該段影片本來可以在「灼見名家」YouTube頻道找到，但影片今天（5日）因「違反YouTube的《服務條款》」而遭到移除。



灼見名家社長文灼非回應指，YouTube稱影片內容不當而將片段下架，他會向YouTube提出上訴。文續稱，顧小培已拍攝一段影片逐點回應薛達的批評，今晚會發布影片。

【15:37】消息指，本港今日新增逾30宗新冠肺炎確診個案，再回落至近日低位。

新冠肺炎｜政府於瑪嘉烈醫院設採樣站 另今起吉慶圍居民免費檢測

【13:27】新冠肺炎疫情持續，瑪嘉烈醫院日間內科病房昨（4日）出現群組爆發，政府今天（5日）宣布，於瑪嘉烈醫院籃球場設立流動採樣站，為該院工作人員、訪客及病人提供免費檢測服務。另外，鑑於近日在元朗錦田鄉吉慶圍出現多宗確診個案，由今日開始，設於元朗市東社區會堂的社區檢測中心，會為吉慶圍居民提供免費檢測。

停課｜學界促政府盡快公布是否刪減中五校本評核：等學生唔使白做

【11:45】本港疫情持續，教育局昨宣布，幼稚園及中小學繼續暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期。中學校長會主席連鎮邦今(5日)於商台節目表示，學生停課多時，未能回校上課，他促請局方盡快公布會否刪減或取消中五校本評核(SBA)，因相關評分會直接計算在學生來年文憑試的成績之內，盼盡快公布安排，「等佢哋唔使白做。」

【11:29】康樂及文化事務署（康文署）發言人今日（5日）表示，政府於第四輪「防疫抗疫基金」下，再次推出「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，今日開始接受申請。資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供10萬元津貼。截止申請日期為2月4日。康文署收妥申請表格及相關文件後，一般可於截止申請日期約兩星期後，分批發放津貼。

WFH｜公務員在家工作安排 延長至本月20日

【10:33】第4波新冠肺炎疫情仍未平伏，昨日(4日)單日新增53宗確診，政府亦宣布延長「限聚令」及晚市禁堂食措施至本月20日。政府發言人今(5日)宣布，延長公務員特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務及與抗疫的人員外，其他政府僱員都繼續在家工作，並呼籲僱主按需要，亦讓員工在家工作，減少社區人流和社交接觸。

瑪嘉烈醫院爆疫 醫管局今商擴大檢測範圍 或包括日間病房病人

【10:19】瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫，至少有1名病人確診，另再多4人已初步確診，包括2名醫護人員。瑪嘉烈醫院副行政總監（運作）黃立己今日（5日）於電台節目表示，醫管局中央感染控制委員會今日將開會討論，會否再擴大檢測範圍，但他坦言，每日逗留在醫院的病人流量大，檢測量未必可應付。即使擴大範圍，將會針對風險較大，如日間病房病人等，考慮先為他們進行檢測。

新冠肺炎｜農曆年前限聚難鬆 陳肇始︰需要時探討規管家庭聚會

【09:53】第四波疫情持續，政府昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日，又預料農曆新年前放寬機會不高。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在電台節目表示，呼籲市民不要跨家庭圈聚會，減低傳播風險，如有需要時，亦會探討針對家庭聚會的措施。她又稱，明白有聲音指，如在家都要規管，會過於嚴厲，強調政府會密切留意情況。

陳肇始昨（4日）公布，各項防疫措施會延長至1月20日，包括晚市禁堂食、2人限聚令。(資料圖片／張浩維攝)

新冠疫苗｜陳肇始：製造商送貨日期待敲定 力爭2月開始接種

【09:43】政府日前透露擬於下月起為市民接種新冠疫苗，食物及衞生局局長陳肇始今(5日)於商台受訪時表示，目前正與製造商緊密聯繫，送貨日期待敲定，港府力爭維持2月接種時間表。至於會否安排全港市民先接種第一針疫苗，她則指須視乎來貨時間，目前言之尚早。

【09:00】政府發言人表示，因應疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取措施，大幅減少社區人流和社交接觸。港府今日（5日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月20日前再檢視情況。

確診食肆｜增6餐廳 旺角兆萬極上帝王水產、8度海逸酒店餐廳上榜

【00:25】本港新冠肺炎疫情持續，周一（4日）單日新增53宗確診個案，累計達9,018宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增6間餐廳有患者足迹，當中包括位於旺角兆萬中心「極上帝王水產」，以及土瓜灣8度海逸酒店的「8度餐廳」，兩間餐廳分別有提供「放題」及自助餐；位於青衣城的「小王牛肉麵」、油塘大本型「客家好棧」等餐廳亦分別有確診者到訪過。

另外，更新的大廈名單中亦新增國泰航空貨運站辦公室大樓。翻查資料，國泰航空貨運站早前已有兩名確診者到訪過。

確診大廈｜將藍隧道12患者住址曝光 集中居元朗油麻地

【00:00】新冠肺炎疫情持續，本港今日（4日）新增53宗確診個案，累計有9,018人染疫。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，將軍澳藍田隧道地盤最新爆發的群組中，12名患者的住址分佈多區，不少人住在元朗及油麻地，亦有個別患者住在荃灣及將軍澳。

至於納入強制檢測名單的灣仔積福大廈，今日再多一名2歲男童染疫，即累計已是第11人中招。

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