英航明起恢復赴英航班經濟倉剩1位　港府：仍禁英國回港恢復無期

英國出現變種的新型肺炎病毒，港府於12月22日起禁止所有英國載客航班來港，直至另行通告。英國航空今日（2日）公布由明日起（3日），恢復由香港前往英國倫敦的航班，每日均有一班；航班時間及價錢可於官網查詢。根據官網顯示，明日的航空經濟倉僅剩一個機位。 另外，英國航空官網亦顯示由11日起，將每日有一班航班由英國倫敦來港的航空，惟按現時措拖，航班應未能入境。《香港01》向食物及衞生局查詢航班安排的最新情況，獲回覆指第599H章指明，所有於登機當天或之前21天曾逗留英國或南非超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港 ，即意味有得買機票都未必能夠如期出發回港。

由12月22日午夜起禁止英國航班抵港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港客機。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府早前以堵截英國的變種新冠肺炎病毒進入本港，由上月22日起禁止所有英國載客航班來港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港的航班，直至另行通告。雖然措施未有禁止由本港前往英國的航班，但大多航空公司自行取消相關航班。

英國航空今日公布，由明日起（3日），恢復由香港前往英國倫敦的航班，每日均有一班。首班航班將會由明日香港時間下午4時25分起飛，經濟艙客位由5,220元起。據悉，航班上不會有來自香港的機組人員。



記者嘗試登入並購買機票，在下午1時前，官網仍然顯示有一個經濟客位。至1時15分，記者再次嘗試購買，網站在購買過程中顯示出現「技術故障」，並將價錢歸零，無法繼續購買程序。

英國航空由1月3日起，恢復由香港前往英國倫敦的航班。（英航網站截圖）

有售1月11日起由英來港機位

另外，《香港01》從英國航空的官網發現，由1月11日起每日均有一班由倫敦希斯路機場來港的航班。



翻查資料，根據機管局抵港航班資訊顯示，在上月22日原定共有三班機由英國抵港，包括國泰航空的CX252、及維珍航班的VS636及VS206。但由新措施影響後，最後一班英國抵港航班是VS636。

英航：盡可能維持關鍵航空紐帶 讓旅客回家

英航回應指，由於目前的疫情和全球旅遊限制，營運航班服務將減少和變更，但會盡可能維持關鍵的航空紐帶 ，讓目前在海外的旅客可以回家和運輸重要貨物，也確保許可旅遊的旅客能夠繼續安全地出行；所有出發的旅客會在事前收到一封電子郵件，有關如何為旅行做好準備的有用提示等，盡可能為旅客提供非接觸式的服務體驗。

國泰停飛英國來港至1月10日

國泰航空則表示，由12月21日起至今年1月10日，取消所有從英國飛往香港的航班。但由香港飛住英國的航班則維持，分別為CX251及CX255，由香港飛倫敦，服務日子為今日至1月10日，以及1月3 日、1月4 日、1月5日，及1月10 日。另有一班CX219，由香港飛曼徹斯特，服務日子為 1月3 日，1月6 日，及1月10日。

食䘙局：未有恢復由英國來港人士登機日子

《香港01》向食衞局查詢航班安排的最新情況，獲回覆指食衞局局長按《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）作出相關指明，所有於登機當天或之前21天曾逗留英國或南非超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港 。

至於限期至何時？政府則指，明白上述要求屬非常嚴謹的措施，無可避免影響到部分身在英國及南非的香港居民的回港行程，但相關措施對現時香港本地防疫是必要的，會適當時候作出調整。

若按食䘙局回覆的說法，即使英航有售由1月11日起的由英來港的航班，人士都未能夠獲批登機前來香港。購了機票的人士，或許要退票或改期。

《香港01》從英國航空的官網發現，由1月11日起每日均有一班由倫敦希斯路機場來港的航班。（英航網站截圖）

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