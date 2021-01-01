黎智英保釋｜湯家驊：涉違國安法非不可保釋　辯方需證被告不重犯

終審法院昨日（31日）處理，律政司就壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》以及詐騙案保釋的上訴。控方認為，《國安法》控罪性質嚴重，與謀殺罪及叛國罪相似，法庭一般不會在這些案件中批准保釋，保釋門檻亦應要比一般案件高，不能承受被告潛逃或危害國家安全的風險。終院法官最終批出上訴許可，排期2月1日正審，同時下令再度還押黎智英。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（1日）接受電台訪問時指出，根據《國安法》第41條列明，檢控要由律政司書面同意，但不影響犯罪嫌疑人申請保釋，即是犯了《國安法》的人，並非一定不可保釋。

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湯家驊於香港電台節目《千禧年代》表示，根據《國際人權公約》規定，在確保被告可如期應訊的前提下，審訊前應給予保釋；而《國安法》第4條寫明《公約》同樣適用，認為有關基本原則並無改變。

他又解釋，本地法庭在考慮是否就刑事案件批出保釋時，會考慮被告會否潛逃、會否干擾證據及證人，以及會否再犯。而《國安法》就涉及多一個要求，法官必需信納被告不會再干犯危害國家安全的行為，因此舉證責任由控方轉到辯方，由被告證明不會再犯。對於控方指《國安法》削弱「假定保釋」原則，湯家驊表示不同意，認為是令保釋門檻提升。

任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪。保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利。任何人已經司法程序被最終確定有罪或者宣告無罪的，不得就同一行為再予審判或者懲罰。 《港區國安法》第5條

湯家驊又引述《國安法》第5條，指被告在未經判罪之前均假定無罪，質疑為何不能保釋。昨日有媒體引述控方於庭上指，《國安法》條文沒有「無罪假定」，因此法庭考慮保釋條件時不能跟一般刑事案件相提並論，湯家驊在網上撰文駁斥律政司「真丟臉」；其後律政司晚上發出澄清聲明，指報道並沒有準確地反映控方陳詞。湯家驊稱，不想深究律政司有否講到，只想強調「無罪假定」是普通法及「一國兩制」下一個非常重要的原則，不可以輕易削弱。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，即是犯了《國安法》的人，並非一定不可保釋。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦於同一節目上表示，終審法院批出上訴許可的理由，是基於原訟庭的裁決為本案核心，若給予黎智英保釋，就等同確定原審法官的裁決。葉巧琦對此感到奇怪，指每一宗上訴本應就是針對法官決定的對錯提出爭議，而終院就被告的重犯機會、會否棄保潛逃、控方案情等多方面因素都沒有考慮。