被問公務員薪酬會否與表現掛鈎　聶德權：不適宜直接套用到本港

各地政府陸續響應經濟合作與發展組織倡議實行的政府績效管理，以提升政府管治效能。有立法會議員就政府實行相關績效管理安排，向港府提出書面質詢。 公務員事務局局長聶德權今天（6日）書面回覆指出，政府有別於私營機構，衡量公職人員工作表現和成效，不能單靠量化目標。被問到港府會否仿效新加坡政府，將全體公務員薪酬與其表現掛鈎，他認為不適宜將個別國家或地區的薪酬安排，直接套用到本港。

至於會否仿效新加坡政府將全體公務員的薪酬與其表現掛鈎，聶德權認為不適宜將個別國家或地區的薪酬安排直接套用於本港。（資料圖片／羅君豪攝）

聶德權表示，制訂政策和執行策略過程，需要多個政策局和部門配合，相關人員需要進行大量分析、判斷、與公眾及持分者溝通、資源調配及管理，其能力並不能簡單以量化目標衡量。

被問到各政策局常任秘書長若表現欠佳，當局有何處理機制。聶德權表示，公務員能力並不能簡單以量化目標衡量，部分公共行政工作亦難以量化，或以成本效益量度。政府現時使用公平、準確和適時的工作表現評核機制，管理公務員工作表現。

表現欠佳可被暫停或延期發放增薪

聶德權續指，若公務員，包括常任秘書長在內的政務主任，工作表現轉差。管方會從速忠告員工。如涉事人員在評核期內表現欠佳，可被暫停或延期發放增薪；若表現持續欠佳的話，可考慮引用《公務人員（管理）命令》着令其退休。

，公務員事務局局長聶德權書面回覆，有別於私營機構，衡量公職人員工作的表現和成效，不能單靠量化目標。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於當局會否仿效新加坡政府，將全體公務員薪酬與其表現掛鈎？聶回應指，港府一向重視公務員工作表現管理，政府釐訂調整公務員薪酬時，會考慮本港經濟狀況和政府財政狀況等因素。而每個國家和地區，會按其特定需要，採用不同公務員薪酬管理方法，故不適宜將個別國家或地區的薪酬安排直接套用到香港。

至於政治委任官員的薪津安排，則按「香港特區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」施行，雖然薪酬並非以個人表現考慮，但在《政治委任制度官員守則》下，特首可懲處違反職責或《守則》的政治委任官員，包括警告、公開譴責、停職或免職。政治委任官員，尤其是司長、局長和副局長，須向公眾及立法會解釋政策，他們的工作受公眾和立法會監督。政府將按需要適時改良制度。