現職公務員需簽署聲明擁護基本法　聶德權：不簽者將被要求離職

由今年7月1日或之後入職的公務員，需要簽署聲明擁護基本法，而現職公務員也即將被要求簽署聲明。 公務員事務局局長聶德權早前表示，現職公務員若不簽署，將影響升遷，他今天（12日）在電台節目說，不簽署者更會被要求離職。他解釋，擁護基本法、效忠特區、對特區政府負責是公務員的基本要求，「一加入政府就有呢個責任」，若不簽署，管方會質疑該人士是否不同意、接受基本責任，政府會考慮用《公務人員(管理)命令》，去要求該人士離開公務員隊伍。

聶德權表示，若公務員不簽署聲明，管方會質疑該人士是否不同意、接受基本責任，政府會考慮用《公務人員(管理)命令》，去要求該人士離開公務員隊伍。（資料圖片/梁鵬威攝）

聶德權在商台節目《政經星期六》表示，擁護基本法、效忠特區、對特區政府負責是公務員的基本要求，「照計公務員唔會有呢個疑問…一加入政府就有呢個責任」。他稱，簽署聲明是確認該人對政府的承諾；若不簽署，管方會質疑該人是否不同意、接受基本責任，不符做公務員的條件，最低限度將影響該人升職，政府更會考慮用《公務人員(管理)命令》，去要求該人離開公務員隊伍。

現職公務員即將被要求簽署聲明。 (資料圖片/梁鵬威攝)

聶德權：不擁護基本法 很大機會不同意一國兩制方針

聶德權續指，若有人簽署聲明後，有言行違誓，政府會視乎該言行有無違法，若有違國安法，會按法例處理及終止職務，若只是違規，就會按紀律機制處理。被問到除了國安法外，違誓有無可能觸犯其他法例時，他稱不擁護基本法、不效忠特區，即代表很大機會不同意一國兩制方針，甚至宣揚港獨，對香港利益有對抗，這種情況已牽涉國家安全層面。

被問到若有人批評政府做事慢半怕、無用，有無違反誓言時，聶德權指批評政府無問題，但若想與政府對抗、敵視政府就作別論，相信兩者不難分辨。