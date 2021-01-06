8警涉打露宿者兼毀其家檔　並疑遮CCTV攝錄　被控10宗罪提堂

八名警員涉嫌在深水埗進行反罪惡行動時，對露宿者拳打腳踢及毀壞他們的家檔，更疑遮檔閉路電視鏡頭及誣陷一名露宿者藏毒等，亦有警員在場卻疑視而不見。6男2女警員因而被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10項罪名，案件今在東區法院提訊，眾被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至2月2日，以讓控方準備文件轉介區域法院處理。各被告准以1千元保釋。

其中一被告為警長

八名被告：郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（女，29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（女，25歲）及陳守業（27歲），除林華嘉為警長外，其餘7人均為警員。

他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。控罪指他們在去年2月4日及2月24日，於深水埗通州街公園涼亭時干以上罪名。

涉毀露宿者罐頭及米等財物

首被告共涉3罪，包括傷害他人身體及兩項刑事毀壞罪名，其中傷害他人身體罪指他與梁飛鵬及陳守業當人傷害男子阮文山；郭另被控於同年2月24日，在同一公園損毀阮的一個黑色膠箱，及一個不知名人士的一包米、9罐罐頭、2個膠箱及1個膠櫃連抽屜。

一警疑視而不見被控行為失當

次被告韓廷光則被控2項公職人員行為失當罪，指他於去年2月4日，目擊郭等3人傷害阮而不採取任何行動制止；另於同月24日，見郭毀壞他人財物而沒有制止或舉報。

6警被控5項妨礙司法公正罪

餘下6名被告共被控共5項妨礙司法公正罪，其中梁飛鵬和龐雋詩，以及林華嘉及陳守業，均被指在2月4日的行動中，企圖遮蓋閉路電視鏡頭，以防止拍下警方現場調查的情況。

另林華嘉、莫志成和尹栢詩，則各被控一項妨礙司法公正罪，指他們於去年2月4日至5月21日期間，以管有危險藥物罪名誣陷Van Muoi Le，林被指在記事冊上作虛假指稱，莫及尹則被指在填證人口供及記事冊上犯案。

裁判官准8被告以1千元保釋外出，期間不得回案發現場，若更改地址須通知警方。

案件編號：ESCC 26/2021