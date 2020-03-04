便衣警涉深水埗暴力對待露宿者　警方：一涉事警員被即時停職　

多名警方便衣人員被投訴於上月24日，在深水埗通州街公園附近粗暴對待及辱罵一群露宿者，期間有人拿起高爾夫球棍砸毀露宿者的物品，並用腳踏人下陰。警務處警察公共關係科今日（4日）晚上發稿，指警方當日進行反罪惡行動時，有警務人員涉嫌毀壞現場物件，警方高度關注，並已將案件交由西九龍總區重案組進行刑事調查，一名涉及事件的警員已被即時停職。

一群警方便衣人員被指在深水埗通州街公園附近，粗暴對待及辱罵一群露宿者。（資料圖片／高仲明攝）

涉事露宿者阿山日前聯同數名深水埗區議員，到通洲街公園抗議遭警方暴力對待。阿山表示，於24日晚上7時突然有5至6名便衣警員到公園截查露宿者，自己與另外3人遭警方搜查物品及身份證，期間有警員用高爾夫球棍砸向他們的罐頭、豉油樽、米和椅子等，不少玻璃樽被掃在地上，米亦散落一地，警方擾攘近20分鐘後離去。

牧師林國璋引述露宿者說，當日有女警將其中一名男露宿者壓坐地上，用左腳踩其下體。他批評警員目的是侮辱露宿者而非執法。

警察公共關係科日前回覆《香港01》查詢時表示，當日警方在通州街公園進行反罪惡行動，行動中沒有人被捕；至於露宿者所說的情況，警方表示任何人士如認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

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警方籲知情者提供資料

直到今晚，公共關係科發稿指，有警務人員於上月24日的深水埗反罪惡行動中，涉嫌毀壞現場物件；警方高度關注，已將案件交由西九龍總區重案組進行刑事調查，一名涉及事件的警員已被即時停職。警方重申，絕不容許警務人員有任何違法違紀行為，會公平公正、嚴肅依法跟進事件，同時呼籲任何人如有涉及案件的資料，可與西九龍總區重案組聯絡。