中大醫院｜第13間私家醫院今日啟用　率先提供門診日間服務

籌備近6年、本港首間私家教學醫院中文大學醫院今日（6日）正式投入服務，首階段提供門診及日間醫療服務，亦會先啟用20張病床。醫院行政總裁馮康希望透過定價收費，為市民提供優質及可負擔的服務，並會善用智慧科技改善病人體驗及醫院運作效率。

中大醫院樓高14層，總建築面積10萬平方米，共設有516張住院病床及90張日間病床、28間手術室、56間診症室。醫院首階段啟用的包括內視鏡中心、放射影像及介入中心、專科門診中心、運動醫學及康復中心及保健中心等。 醫院亦提供定價收費，涵蓋相關手術或程序的一切費用，包括醫生費、病房費、治療及護理程序費用、相關藥物及消耗品費用等。

中大醫院董事局主席利乾，十分高興見證醫院由構思、籌備、興建、落成到正式投入服務，期望為市民大眾提供優質及收費透明度高的醫療服務。

醫院行政總裁馮康表示，醫院肩負平衡香港公營及私營醫療體系差異的社會責任，善用各種智慧科技，以改善病人體驗、提升醫院運作效率。

▼中大醫院｜智慧醫院全面睇▼

1.AI內窺鏡

醫院首階段有4間內窺鏡房服務病人，AI系統已學習多個大腸瘜肉影像，醫護檢查時AI會框起瘜肉位置。

2.運動醫學康復中心

中心是為有創傷、中風、柏金遜症、下肢癱瘓患者及受傷運動員做復康訓練。

3.派藥及服藥

時有聽聞派錯藥情況，醫院以科技減人為失誤。特別設計的藥包可提醒病人正確的服藥份量。

4.視像巡房

病房內亦有視像設施供醫生遙距巡房。

5.大堂機械人

醫院地方大，機械人可做響導帶病人到目的地。