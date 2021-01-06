印花稅覆核｜女買家不滿代人買樓需繳107萬稅　官拒受理

一名女買家於2013年以其名義，代另一名港人以逾7百萬元，購入一個住宅物業。雖然女買家和實益持有人都是本港永久居民，但稅務局指女買家非為自己行事，向她徵收買家印花稅，涉款約107萬元。女買家指此舉違反《基本法》，申請司法覆核，她早前向法庭申請覆核許可，法官今(6日)頒下判辭，指推出買家印花稅的目的，不但是要令港人可優先置業，同時亦遏止樓市過熱，這亦可減少港人找他人代為買樓，故認為女買家沒有合理可爭辯之處，拒批司法覆核許可。

申請人為黃詠華(譯音)，答辯人為印花稅署署長。

黃於2013年以約718萬元，購買觀塘道一個住宅物業。她之後去信署方，指她代他人購買物業。惟署方認為雖然黃和物業的實益持有人都是香港永久居民，但她買樓並不是代表她個人行事，因此需支付買家印花稅，即樓價的15%，約107萬元。

指政策影響港人置業權利

法官在判辭指，黃曾就署方的做法，向區域法院提出上訴，但遭駁回。黃再向上訴庭申請上訴許可，而上訴庭認為黃提出的爭議，應以司法覆核方式處理。黃遂於去年中，申請司法覆核。

黃爭議署方現時的做法，影響《基本法》保障港人購買物業的權利，與政策目的亦不合乎比例。

官指政策亦為減少港人找他人買樓

惟法官認為推出買家印花稅的目的，不但是要令港人可優先置業，同時亦遏止樓市過熱。買家印花稅可減少港人找他人代為買樓，從而減少樓市的需求，故認為黃沒有勝算，同時是次申請有嚴重的延誤，最終決定拒批覆核許可，黃並需支付署方訟費。

案件編號：HCAL 1479/2020