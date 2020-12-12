梁頌恆稱不打算償還拖欠薪津及訟費　湯家驊：500萬公帑付諸流水

前青年新政召集人梁頌恆上月30日離開香港並前往美國首都華盛頓特區，梁稱將向華府申請尋求政治庇護，未來會在美國進行游說工作。梁頌恆又透露自己拖欠立法會薪津及法院訟費，合共至少約500萬元，但他不打算償還。 行政會議非官守成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》查詢時表示，梁頌恆離港後，本地法庭無法向他頒令破產。湯指港府現時對梁拖欠薪津及法院訟費是束手無策，認為合共約500萬元的公帑是付諸流水。

梁頌恆又透露自己拖欠立法會薪津及法院訟費，合共至少約500萬元，但他不打算償還。（資料圖片／朱棨新攝）

湯家驊又指，若梁頌恆於外地擁有資產，而當地法庭檢視本港法庭頒佈之破產令後認為是公平、合理，繼而承認判決，或可執行追討梁拖欠薪津及法院訟費等行動。若梁頌恆沒有資產，港府亦是束手無策。

另外，立法會行政管理委員會就向梁頌恆追討薪津及訟費一事，早前向法庭提出破產呈請，有關聆訊原定於明年初進行。 行管會回應時表示，沒有收到由梁頌恒通知其身處美國的消息，而由於已進入了司法程序，秘書處不宜就相關事件作出評論。

對於梁頌恆要求美國政府加強對華施壓，包括針對金融系統制裁，政府發言人回覆查詢時說，根據《香港國安法》第29條，請求外國或者境外機構等實施條文所列的任何行為，包括對香港特區或者中國執行法律進行嚴重阻撓、並可能造成嚴重後果，或進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動等，均屬犯罪，警方會依法追究違反法例人士。