12港人案判刑同日　內地海關總署發公告　加強規範港、澳小型船舶

12名港人早前在內地水域遭內地海警截獲，於去年12月30日判刑。同日內地海關總署發公告，指會進一步加強和規範「來往香港、澳門小型船舶的監管」。公告指出，小型船舶要到中途監管站，接受中途監管及登船檢查，有別於過去只需辦理艙單確認關封製作手續。 本港遊樂船及漁業人士均向《香港01》表示，未聽聞業內人士反映工作有受新公告影響。有業界稱，邊境檢查在疫情及政治敏感時間，或會較為緊張，估計內地當局發公告「可能是因應當前形勢的表態」。

根據內地海關總署於去年12月30日發出的「關於明確來往香港、澳門小型船舶監管有關事項的公告」文件，當局表明要進一步「加強和規範」來往香港、澳門小型船舶。公告指明，除來往香港與深圳赤灣、蛇口、媽灣、鹽田港和大鏟灣的小型船舶外，其餘船隻出入境時「應當接受指定中途監管站的中途監管和登臨檢查」。翻查過去的相關規例資料，過去僅要求港澳小型船舶出入境時，向指定中途監管站，辦理艙單確認及關封製作手續。

原來的條文: 第四條 下列小型船舶進出境時，應當向指定的小型船舶中途監管站辦理艙單確認和關封製作手續

小輪業職工會理事長范強說，暫未有聽聞遊艇業工友反映，到內地附近水域時有問題，而工友亦會留意雷達，較少誤入內地水域。

本地漁船會到內地水域捕魚。(資料圖片)

本港漁船會到內地水域打魚，有業內人士指，內地向來有類似規例，「（規）例不嬲都有，但係有冇強烈要求咁做」。該名業內人士指，以往在某些時候，內地海關都會較緊張，最近暫未有漁民反映因應新安排遇上麻煩，估計內地當局是因最新疫情或政治狀況，「就當前形勢的表態」。