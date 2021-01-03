12港人判刑｜3名家屬抵達深圳　 司法局上月公告暫緩境外人員探監

12港人潛逃案日前判刑，2名未成年者獲不起訴並送返港，其餘10人分別被判囚7個月至3年不等。據了解，李子賢母親和大姑姐及郭子麟母親今天早上（3日）啟程前往深圳，待10天上訴期完結後尋求探監。協助家屬的前立法會議員朱凱廸表示，家屬已過了關，人在深圳。 不過，根據深圳市司法局上月中的公告，因疫情防控需要，暫緩受理境外人員現場會見。

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李子賢母親和大姑姐及郭子麟母親今天前往深圳，他已取得病毒檢測陰性報告後，希望在10天上訴期完結後，聯絡官派律師、鹽田看守所和特區政府，尋求探視當事人。朱凱廸今天曾表示，，由於家屬目前難以掌握被告的消息，連他們在哪裡服刑、相關程序、如何核實身份也不知知，看守所、官派律師、香港入境處未能提供任何資訊，內地將需「14+7」檢疫期，故有家屬決定「上咗去先」，再行決定。

根據深圳市司法局在微信的公告，因疫情防控需要，前來監獄會見的每名親屬，需提供7天內核酸檢測報告，掃行程碼、健康碼、全程佩戴口罩，並暫緩受理境外人員現場會見。

根據深圳市司法局上月中的公告，因疫情防控需要，暫緩受理境外人員現場會見。