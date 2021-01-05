12港人｜吊銷執業證　盧思位提聽證要求　何俊仁指或永失律師資格

受家屬委託協助12港人的內地律師盧思位和任全牛今天（4日）先後收到通知，吊銷執業資格通知。盧思位傍晚發聲明，表明將在法定期限內向四川省司法廳提出聽證要求，批評司法廳在沒有立案的情況下，直接作出擬吊銷其執業證的決定，更質疑相關人員涉嫌濫用職權。 律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰認為，若有律師在處理個案時出現違規情況，自然需要處理，外界不應因有關律師接下政治敏感案件，便指他們遭到打壓，做法對該律師和執法部門不公平。

任全牛今天收到通知，吊銷其執業資格通知。（Twitter圖片）

稱微信被「封殺」 無法發出任何信息

盧思位在聲明中指，有一名自稱四川省司法廳的工作人員在今天早上其寓所並致電他，稱要給他送達調查文書，指要調查其不當言論，並指四川省司法廳已立案調查。約於一小時後，盧收到律師事務所行政人員來電，指有省司法廳的工作人員前來送達告知書，行政處罰的權利告知書，通知吊銷他其律師執業證。

盧思位在聲明中表明，將在法定期限內向四川省司法廳提出聽證要求，批評司法廳在沒有立案的情況下，直接作出擬吊銷其執業證的決定，更質疑相關人員涉嫌濫用職權。盧思位續指，自他從事律師職業以來，一直恪盡職守，從未有違反律師執業道德和執業紀律的行為，批評處罰是「莫名其妙的打壓和迫害」，保留一切控告和投訴的權利。

盧思位更指，他於下午回家發現，司法廳人員在其房門上面貼有同樣內容的告知書，又稱微信帳號在今天中午被「封殺」，無法發出任何信息。

何俊仁指出，若盧、任二人在聽證會上申辯失敗，將會失去律師資格。 （資料圖片／李澤彤攝）

何俊仁：盧、任二人只是履行職責

中國維權律師關注組主席、民主黨前主席何俊仁接受查詢時指出，內地有機制「吊銷」或「注銷」律師資格，「吊銷」意指永久喪失律師資格，「注銷」則有期限，例如「注銷」半年或一年律師資格。他指出，若盧、任二人在聽證會上申辯失敗，將會失去律師資格。

何俊仁又說，高度關注兩名內地律師被吊銷律師資格，又對事件感到不安，指兩名律師只是在12港人案中履行律師職責，批評內地當局對二人加以報復。

中國維權律師關注組發聲明亦指出，在中國大陸之司法管轄區，吊銷律師執業證意味該名律師將永遠無法再在中國大陸內擔任律師，亦即代表他們的生計亦因此將被打斷。關注組指出，盧思位及任全牛除了近期處理富爭議性的「12港人案」外，過往亦曾代理多宗維權案件，當中包括代理余文生案、覃永沛案、前律師及公民女記者張展等人的案件，同時亦為多名「709律師」的案件辯護，以及其他維權案件。



關注組續指，二人以訴諸司法系統之正當途徑為中國百姓爭取公義及人權保障，乃律師份內之正當工作，行為正當之極，甚至可說是律師最基本的意義，惟內地當局因他們為維權人士辯護及發聲便吊銷其律師執業證，不但損害律師行業的正當運作，更對中國司法系統之正當性造成極大破壞，批評「根本地漠視了中國對人權及公民權利保障的需要」。

律師會前會長蘇紹聰（資料圖片）

喬映瑜家人：盧思位「沒有說國家的半點壞話」

委託盧思位的喬映瑜家人表示，盧與家人商量如何處理案件時，恰如其分、意見中肯，「沒有說國家的半點壞話」，反問「卻竟有今日的後果？」。喬映瑜家人家人表示，家屬至今仍未知「官派律師」的身份，聯絡回覆少於5句話，反問「這就是一個『符合標準』的『正常律師』嗎？」又說以盧思位為傲。

委任任全牛的黃偉然家人表示，對任被吊銷律師執照感非常震撼和惋惜，指任在這四個月來不畏強權，堅持陪伴他們度過了人生最灰暗的四個月，家人坦言明白案件比較特殊和敏感，即使任不停地被當局「請喝茶」，仍堅持不言退出，還安慰和鼓勵他們。黃偉然家人續說：「聰明不能代替道德，智商不能代替良知；他被吊銷律師執照不是他的過錯，而是國人的損失。」

蘇紹聰指案件政治敏感與律師行為屬兩回事

律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰認為，案件是否屬政治敏感是一回事，處理案件律師本身的行為是另一回事，他個人認為要分開看。他認為，若有律師在處理個案時沒按法律，或出現違規、違法的情況，自然需要處理，又認為不應因有關律師接了某案政治敏感的案件，便指他們遭到打壓，做法對該律師和執法部門不公平。

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