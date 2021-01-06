牛年換新鈔｜銀行職員憂致人群聚集播毒　金管局鼓勵派電子利市

牛年將至，過去農曆新年前，不少市民都會到銀行排隊兌換新鈔封利市。不過，本港新冠肺炎疫情持續，有銀行業界前線工作人員擔心，排隊領取新鈔會導致人群聚集，增加市民及職員感染風險， 金管局今日（6日）回覆《香港01》查詢時指，現正與發鈔行商討如何取得平衡，又稱鼓勵市民以其他電子渠道收發利市。

去年1月14日，不少市民早上到匯豐銀行旺角分行排隊兌換新鈔。（資料圖片/麥凱茵攝）

署名「一群苦苦自危的前線銀行服務職員」投訴稱，不滿金管局批准銀行在本月底展開換新鈔安排，認為在新冠肺炎疫情嚴峻下，做法罔顧前線銀行職員和市民的性命。「根據過往經驗特別一些長者未天光就到銀行門口等排隊開門換領新銀紙及索取利市封，在嚴寒的冬天及滿佈細菌情況下，他們豈不是更容易受病毒感染嗎？」

前線銀行職員，沒有合適防禦措施，同樣地天未光就要上班準備為各大市民服務，在這段期間我們根本連食飯及休息的時間都沒有，難道金管局高層完全沒有任何防疫意識？ 一群苦苦自危的前線銀行服務職員

聲明中希望衛生署要求各銀行及金管局取消換新鈔及領取利市封活動，以減少人群聚集，否則會再一次引起疫情大爆發，新一群換領新鈔群組就會出現。

金管局：正商討如何取得平衡

金管局回覆查詢時指，現正與發鈔行商討如何在滿足市民兌換鈔票需要，以及在疫情下保持社交距離之間取得平衡。他們鼓勵市民在農曆年間選用「迎新鈔」，以及其他電子渠道收發利市。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼